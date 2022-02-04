Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik zammı provokasyonu!
31 Mart seçiminde yüzde 70'e yakın oy alan HDP yönetimindeki Ağrı Doğubeyazıt ilçesinde, "elektrik faturası" provokasyonu yapıldı. HDP Doğubeyazıt İlçe Örgütü'nün düzenlediği öğrenilen sokak eylemi, "AK Parti'nin en çok il aldığı Ağrı'da halk ayaklandı." ifadeleri ile yayılarak algı yapılmaya çalışıldı.
Yeniakit.com.tr
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir araya gelen HDP'liler, "elektrik zammını" bahane ederek sokak eylemi yaptı. TEDAŞ ilçe binası önünde toplanan kalabalık, "Erdoğan istifa" sloganları attı.
HDP Doğubeyazıt İlçe Teşkilatı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, provokasyonu kendilerinin düzenlediği ortaya çıktı.
HDP'liler, sokak eylemini, "AK Parti'nin en çok oy aldığı Ağrı'da halk ayaklandı." ifadeleri ile duyurarak algı oluşturmaya çalıştı.
31 Mart seçiminde HDP Doğubeyazıtlıların yüzde 70'e yakın oyunu alarak seçimi kazandı.
Sosyal medyada Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'lilerin provokasyonu üzerinden hedef alındı.