  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik zammı provokasyonu!
Siyaset

Ağrı Doğubeyazıt'ta elektrik zammı provokasyonu!

31 Mart seçiminde yüzde 70'e yakın oy alan HDP yönetimindeki Ağrı Doğubeyazıt ilçesinde, "elektrik faturası" provokasyonu yapıldı. HDP Doğubeyazıt İlçe Örgütü'nün düzenlediği öğrenilen sokak eylemi, "AK Parti'nin en çok il aldığı Ağrı'da halk ayaklandı." ifadeleri ile yayılarak algı yapılmaya çalışıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 23:15:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bir araya gelen HDP'liler, "elektrik zammını" bahane ederek sokak eylemi yaptı. TEDAŞ ilçe binası önünde toplanan kalabalık, "Erdoğan istifa" sloganları attı.

HDP Doğubeyazıt İlçe Teşkilatı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, provokasyonu kendilerinin düzenlediği ortaya çıktı.

HDP'liler, sokak eylemini, "AK Parti'nin en çok oy aldığı Ağrı'da halk ayaklandı." ifadeleri ile duyurarak algı oluşturmaya çalıştı.

31 Mart seçiminde HDP Doğubeyazıtlıların yüzde 70'e yakın oyunu alarak seçimi kazandı.

Sosyal medyada Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'lilerin provokasyonu üzerinden hedef alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay