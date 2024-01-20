Ağrı Dağı'nın hali şaşırttı
Iğdır'da kış ayının ortaları olmasına rağmen bahardan kalma bir hava yaşanırken Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın eteklerine kar yağmadı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 6 ila 10 derece arasında azalırken, Meteoroloji'den sağanak yağış ve kar uyarısı yapılırken Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'da bahardan kalma bir hava yaşanıyor. Iğdır sınırları içinde yar alan Ağrı Dağının etekleri kış ayı olmasına rağmen kar yağmadı. Kısa süreli yağan kar yağışları da uzun sürmeden eriyip gidiyor. Ağrı Dağı ve eteklerindeki kış ayı havadan görüntülendi.