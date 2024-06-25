Ağrı Dağı'ndaki buzullar eriyor! Su krizi kapıda olabilir mi?

Son yıllardaki küresel ısınma, dünyanın en ikonik dağlarından biri olan Ağrı Dağı'nı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bilim insanları, buzulların erime hızının son 10 yılda dramatik bir şekilde arttığını ve bu durumun bölgedeki su kaynakları için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Ağrı Dağı'nda bulunan buzullar, bölgedeki birçok nehrin ve yeraltı suyunun kaynağını oluşturuyor. Buzulların erimesi ise nehirlerin su seviyesinin düşmesine ve yeraltı sularının azalmasına neden oluyor. Bu durum, bölgede tarımsal sulamada ve içme suyunda sıkıntılara yol açabilir.

Uzmanlar, buzulların erimesinin sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyebileceğini vurguluyor. Buzullar, güneş ışınlarının bir kısmını yansıtarak yeryüzünün ısınmasını engelliyor. Buzulların erimesi ise güneş ışınlarının daha fazla yeryüzüne ulaşmasına ve küresel ısınmanın artmasına neden olabilir.

Bilim insanları, buzulların erimesini durdurmak için acil önlemler alınması gerektiğini savunuyor. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve küresel ısınmayla mücadele için adımlar atılması gerekiyor. Aksi takdirde, sadece Ağrı Dağı değil, tüm dünya su kriziyle karşı karşıya kalabilir.

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