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Yerel

Ağrı Dağı'nda yetişen dünyanın en nadir çiçeği göz kamaştırıyor

Ağrı Dağı'nda yetişen dünyanın en nadir 'kurt kulağı' çiçeği güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:51:00 -
Ağrı Dağı'nda yetişen dünyanın en nadir çiçeği göz kamaştırıyor

İris çiçeği Ağrı Dağı'nın eteklerinde açıyor. Güzelliği ile göz kamaştıran çiçek, bölgede "kurt kulağı" olarak tanınıyor.

Dünyada nadir bölgelerde yetiştiği bilinen ve Türkiye'nin doğusunda da yetişen iris çiçeği, açtığı arazilere renk katıyor.

Bilimsel adı Iris Iberica olan çiçek, Iğdır ve bölge illerinde yöre sakinleri arasında "kurt kulağı" adıyla anılıyor.

Oldukça yüksek sapı ve büyük çiçeğiyle dikkati çeken iris çiçekleri, hayat buldukları topraklarda göz kamaştıran görüntüler oluşturuyor.

 

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