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Yerel Ağrı Dağı'nda sel felaketi
Yerel

Ağrı Dağı'nda sel felaketi

Yeniakit Publisher
2024-07-29 12:06:00 -

Ağrı Dağı'nda meydana gelen sel felaketi sebebiyle turistler mahsur kaldı.

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nda etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, sel felaketine yol açtı. Yaşanan olayda, dağcılar ve turistleri taşıyan bir minibüs, 3 bin 200 rakımdaki yolda mahsur kaldı.

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda, 2 bin 200 rakımlı Elek köyü üzerindeki yol, sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte çamur ve kaya parçalarının taşınması nedeniyle ulaşıma kapandı. Binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dağın 3 bin 200 rakımlı kampına giden bir minibüs, dönüş yolunda sel sularında mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulma çabaları sonuç vermeyen minibüs yolcuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, özel ekipmanlarla minibüse ulaştı ve halat yardımıyla zırhlı araçlarına bağlayarak güvenli bölgeye çekti. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yolcular jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Ağrı Dağı'nda geçtiğimiz hafta meydana gelen bir başka olayda, iki dağcı zirvede kaybolmuş ve donarak hayatlarını kaybetmişti. Ağrı Dağı'nda yaşanan bu olaylar, dağa tırmanış yapanların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

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