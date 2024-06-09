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Yerel Ağrı Dağı’nda kartpostallık görüntü meydana geldi!
Yerel

Ağrı Dağı’nda kartpostallık görüntü meydana geldi!

Yeniakit Publisher
2024-06-09 10:25:00 -
Ağrı Dağı’nda kartpostallık görüntü meydana geldi!

Türkiye’nin en yüksek dağı Ağrı Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu oluşarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve üç ülkeden de görülebilen 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’nın zirvesini, halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulutu sardı. Karla kaplı dağın zirvesini tamamen saran ve şapka şeklini andıran bulut, görenleri hayran bıraktı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ağrı Dağı, bu eşsiz manzara ile bir kez daha kartpostallık görüntüler sundu.

Fotoğraf tutkunları da bu anı ölümsüzleştirmek için adeta yarışa girdi.

Toroslardan kartpostallık manzara
Toroslardan kartpostallık manzara

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Toroslardan kartpostallık manzara

Bu göl kartpostalları aratmıyor
Bu göl kartpostalları aratmıyor

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Bu göl kartpostalları aratmıyor

Her bir kare adeta kartpostallık
Her bir kare adeta kartpostallık

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Her bir kare adeta kartpostallık

Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı
Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

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Van'da kartpostallık manzara hayran bıraktı

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