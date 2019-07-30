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Ağrı Dağı ilk kez görenleri büyülüyor

Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, muhteşem görüntüler oluşturuyor.

30 Temmuz 2019 Salı 09:52
Ağrı Dağı ilk kez görenleri büyülüyor

Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek dağı olan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı, muhteşem görüntüler oluşturuyor.


Yaz mevsiminin gelmesi ve havanın tamamen açık olmasından dolayı, Iğdır-Doğubayazıt karayolunda seyahat eden sürücüler, Ağrı Dağı’nı izleyerek adeta görsel şölen yaşıyor. 5 bin 137 metre yüksekliğe sahipAğrı Dağı kendini ilk kez görenlere hem ev sahipliği hem de ihtişamı ile görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Havanın açık olmasından dolayı gün boyu tamamen görünen Ağrı Dağı, yolculuk yapan sürücülere keyifli dakikalar yaşatıyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:52
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