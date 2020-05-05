  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ağrı Belediyesi personelinden kan bağışı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 23:15:44 -
Ağrı Belediyesi personelinden kan bağışı

AĞRI (AA) - Ağrı Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Savcı Sayan öncülüğünde Türk Kızılay Ağrı Şubesi'ne kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısı sonrası harekete geçen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye personeliyle birlikte kan bağışında bulunmak için etkinlik düzenledi.

Başkan Sayan öncülüğünde Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Kan Alma Birimi'ne gelen belediye personeli, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından kan bağışında bulundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Sayan, Türk Kızılay'ın en zor zamanda ihtiyacı olanlara kan götürmek için mücadele ettiğini söyledi.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nin Türkiye'nin yüz akı olduğunu belirten Sayan, şöyle konuştu:

"Buradan da Nevşehir'e meydan okuyoruz. Onlar bize 'var mısınız kan vermeye' diyerek dün bize meydan okumuşlardı. Biz de Ağrı ekibi olarak buradan hem Nevşehir hem de Ordu Belediye Başkanı ve eski bakanımız Sayın Hilmi Güler'e meydan okuyoruz. Biz meydandayız, Ağrılılar meydandan kaçmaz. Siz de var mısınız kan vermeye?."

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da kan bağışına verdikleri destekten dolayı Belediye Başkan'ı Sayan'a teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı