Ağrı Belediyesi ilaçlama çalışmaları

Ağrı Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için kentin tüm noktalarında ilaçlama çalışması yapıyor.

Ağrı Belediye Başkanlığı, yaz sıcaklıklarının devam ettiği bu günlerde, vatandaşların daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında yapılan ilaçlama çalışmaları sıcak günlerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin de önüne geçiyor. Her gün yapılan ilaçlama ile kentin tüm bölgeleri dezenfekte ediliyor. Ekipler ilaçlama çalışmalarını gün boyunca devam ettiriyor.

Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı’ndan onaylı olan ilaçlar sıcak yaz aylarında oluşan mikropların, bakterilerin insana ve çevreye olan etkisini minimum seviyeye indiriyor.

Kentin cadde ve sokaklarında yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynırları da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama çalışmalarının sezon sonuna kadar belirli aralıklarla Mist Blower ULV ilaçlama cihazı ile devam edeceği belirtildi.