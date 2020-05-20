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Aktüel

Ağrı Belediyesi halay çekerek cadde ve sokakları yıkadı

Ağrı Belediyesi’ne bağlı ekipler bayram öncesi cadde ve sokakları temizlerken halay çekerek ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:57:22 -
Ağrı Belediyesi halay çekerek cadde ve sokakları yıkadı

Ağrı Belediyesi’ne bağlı ekipler bayram öncesi cadde ve sokakları temizlerken halay çekerek ortaya renkli görüntüler çıkardı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından korona virüs önlemleri kapsamında birçok ilde belediye ekipleri cadde ve sokakları yıkadı. Ağrı Belediyesi de korona virüsün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından düzenli olarak cadde ve sokakları tedbir amacıyla yıkatıyor. Ramazan Bayramı öncesi yine cadde ve sokakları yıkayan belediye ekipleri çalışma esnasında bir araya gelip halay çekerek ortaya renkli görüntüler çıkardı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, “Belediye ekiplerimizin bayram öncesi cadde temizliği. Hem temizlediler, hem de eğlendiler” ifadelerine yer verildi.

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