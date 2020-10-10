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Aktüel Ağrı Belediye Başkanı Sayan, temizlik işçileriyle çöp topladı, süpürgeyle temizlik yaptı
Aktüel

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, temizlik işçileriyle çöp topladı, süpürgeyle temizlik yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:23:25 -
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, temizlik işçileriyle çöp topladı, süpürgeyle temizlik yaptı

AĞRI (AA) - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik işçileriyle çöp topladı, süpürgeyle yerleri temizledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayan, saha incelemeleri sırasında Fırat Mahallesi Çevre Yolu üzerinde temizlik yapan belediye işçileriyle karşılaştı.

İşçilerle kaldırıma oturan Sayan, onlarla bir süre sohbet ettikten sonra farkındalık oluşturmak için ceketini çıkarıp eldiven takarak çevreyi temizlemeye başladı.

Elleriyle etraftaki çöpleri toplayan Sayan, daha sonra süpürgeyle yerleri temizledi.

Bir süre işçilere yardım eden Sayan, Kürtçe müzik dinletisinin ardından bölgeden ayrıldı.


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