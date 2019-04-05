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Ağrı Belediye BaşkanıSavcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Gezi Parkı kalkışmasının elebaşlarından Çapulcu Levent Üzümcü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Sayan'ın verdiği yanıt, sosyal medyada çok konuşuldu.

05 Nisan 2019 Cuma 01:14
Ağrı Belediye BaşkanıSavcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisini eleştireceğim diye Ağrı’yı küçümseyen Mirgün Cabas’ın ardından bu kez de Levent Üzümcü’nün hedefinde yer aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden Levent Üzümcü’ye yanıt veren Savcı Sayan, “1997 yılında bu adamın Küçük İbo ile dizisini izlerdim. Küçük İbo büyüyüp kocaman oldu, bu adam halen akıllanmadı.” ifadelerini kullandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti adayı olarak Ağrı’da zafer elden eden Savcı Sayan’a sosyal medya üzerinden saldırılar sürüyor.

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Savcı Sayan’ı eleştireceğim derken Ağrı’yı küçümseyen Mirgün Cabas’ın ardından bu kez de Levent Üzümcü’nün hedefinde yer alan Savcı Sayan, sosyal medyadan kendisine saldıran Üzümcü’ye yine sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Levent Üzümcü’nün kendisi hakkında yazdığı “Siyaseti bırakıp ABD’ye gitse Hollywood fantastik ve bilim kurgu filmlerinde şimdiye kadar 50 kere fenomen olmuştu, ama yok, illâ siyaset” mesajına yanıt veren Savcı Sayan, şu ifadeleri kullandı:

“1997 yılında Show TV’de bu adamın (Raşit) Küçük İbo ile dizisini izlerdim. Aradan yıllar geçti, Küçük İbo büyüyüp kocama adam oldu, ama bu adam halen çocuk, halen akıllanmadı.”

İşte o paylaşım:

 

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 01:14
  1. Ağrı
  2. Savcı Sayn
  3. Levent Üzümcü

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