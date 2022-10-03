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Spor Ağrı 1970 Spor’da beklenmedik istifa
Spor

Ağrı 1970 Spor’da beklenmedik istifa

TFF 3. Lig ekiplerinden Ağrı 1970 Spor'da teknik direktör Yüksel Yeşilova şoku yaşanıyor. Başarılı teknik adamın Nevşehir Belediyespor maçının ardından görevinden istifa ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 16:39:00 -
Ağrı 1970 Spor’da beklenmedik istifa

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Ağrı 1970 Spor'da istifa şoku yaşanıyor.

Başarılı teknik adam görevini bıraktı

Ağrı 1970 Spor, Nevşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Yüksel Yeşilova görevinden istifa etti. Başaralı teknik adamın istifası takımda şok etkisine neden oldu. Ağrı 1970 Spor 9 puanla 7.sırada yer alıp play off potasının 1 puan gerisinde yer alıyordu. Öte yandan Ağrı 1970 Spor Yüksel Yeşilova yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.Lig ekibi İnegölspor'u 2-1 mağlup edip bir üst tura yükselmişti.

Yüksel Yeşilova kimdir?

1968 Adana doğumlu başarılı teknik adam Almanya Köln futbol akademisinde antrenörlük lisansını almıştır. Giresunspor, Steau Bükreş, Krasnodar, Mersin idman Yurdu, Dinamo Bükreş gibi takımları çalıştırmıştır. Yüksel Yeşilova son olarak Ağrı 1970 Spor'u çalıştırıyordu.

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