‘Agresif tavır alacağız’ diyerek açıkladılar! ‘Çin ve Rus savaş gemileriyle etkileşimdeyiz’

ABD Donanması, ülke genelinde güçlü bir siber saldırının ardından Rusya ve Çin'e karşı "daha agresif" bir askeri strateji benimseyeceğini doğruladı.

The Guardian, ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı ve ABD Sahil Güvenlik tarafından hazırlanan rapor dünya gündemine oturdu. Başka bir rapordan alıntı da yapılarak, Moskova ile Pekin'in Washington'un "kesin rakipleri" olduğu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin "en tehlikeli uzun vadeli stratejik tehdit" olduğu vurgulandı.

Rapor, "Dünyanın dört bir yanına konuşlandırılan deniz kuvvetlerimiz, Çin ve Rus savaş gemileri ve uçakları ile günlük etkileşimde bulunuyor" diye devam etti.

Washington, kendi deyimiyle stratejik bir avantaj sağlamak için donanmasını daha küçük, daha manevra kabiliyetine sahip ve hatta uzaktan kumandalı gemilerle modernize etmeyi planladığını açıkladı.