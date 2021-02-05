Çağımızda fiziksel hastalıklar çoğaldığı gibi ruhsal ve psikolojik hastalıklar da çoğalmakta. Bunlardan biri de Agorafobi hastalığıdır. Bu akşam TV ekranlarında Agorafobi filmi yayınlanacağı için Agorafobi hastalığı gündemde merak konusu oldu. İşte “Agorafobi hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir?” sorularının cevabı…

Agorafobi hastalığı nedir?

Eski Yunan dilinde alan korkusu anlamına gelen Agorafobi psikolojik bir hastalıktır. Agorafobi hastalığına yakalanmış insanlar, sinema, tiyatro, AVM ve kalabalık olan ortamlardan uzak dururlar. Nedeniyse herhangi bir olumsuzluk karşısında kapalı ya da kalabalık alanlarda yardım alamama korkusu yüzündendir.

Agorafobi yetişkinlerin % 1,7'sini etkilerken, kadınlar erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla etkilenmektedir.

Agorafobi hastalığının belirtileri nelerdir?”

Evin dışına yalnız çıkamamak,

Toplu taşıma araçları ( metro, otobüs, vapur) binememek,

Açık alanlar, köprü, otoban ve parklarda duramamak.

Kapalı alanlar, AVM, sinema ve mağazalarda kalamamak.

Kalabalık yerler, kalabalık caddelerde duramamak.

Kuyrukta bekleyememek.