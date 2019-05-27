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Ağlayan üvey evladını döve döve öldürdü!

İzmir'de Bilal T. ağlayan üvey oğlunu darp ederek ölümüne neden oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Bilal T. suçunu itiraf etti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:02
Ağlayan üvey evladını döve döve öldürdü!

İzmir'de vücudunda morluklar bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin üvey baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Tepecik semtinde yaşayan öğrenilen Bilal T, kıskançlık meselesi yüzünden eşi Ayşe T. ile tartıştı.

Bu esnada Bilal T, Ayşe T'nin önceki evliliğinden 3 yaşındaki oğlu Abdülkadir Doğanağladığı için darbetti.

Anne ise yardım için kayınvalidesinin evine gitti. Kayınvalidesi ile eve gelen Ayşe T, oğlunu hareketsiz halde buldu.

Kurtarılamadı

112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdülkadir Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yüzü ve vücudunda morluklar olan 3 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi.

Suçunu itiraf etti

Annenin anlatımları üzerine Bilal T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bilal T'nin polise verdiği ilk ifadede, çocuğa motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi.

Küçük çocuğun İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde kaza bulgusuna rastlanılmayınca şüpheli üvey baba suçunu itiraf etti.

Bu arada, otopsi işlemi tamamlanan çocuğun cenazesinin ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:02
  1. İzmir
  2. Konak
  3. Tepecik
  4. Abdülkadir Doğan
  5. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  6. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği

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