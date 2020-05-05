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Kadın - Aile

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Ağlayan kek tarifini sizler için derledik. Oldukça basit bir tarif olan ağlayan pasta tarifi, lezzeti sayesinde herkesin sıklıkla yaptığı bir tatlı. Aynı zamanda ev hanımlar arama motorlarında "Ağlayan pasta pandispanyası nasıl yapılır?","Ağlayan kek tarifi ve malzemeleri nelerdir?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Bu soruların cevaplarının gidermek adına, tam kıvamında ve ölçülü bir tarifi sunuyoruz. İşte ağlayan pasta tarifi ve ağlayan pasta malzemeleri...

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:04:00 -
Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

 

 

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • yarım çay bardağı sıvıyağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • bir tutam tuz

Ara kreması için;

  • Kremşanti

Üzeri için;

  • Çikolata sos
    • Dilerseniz sütlü ve bitter çikolatayla, birkaç yemek kaşığı kremayı benmari usulü ertip, daha lezzetli bir sos elde edebilirsiniz.

Öncelikle yumurta ve şekeri, rengi açılana kadar çırpın. İçerisine sıvıyağ ve sütü ilave edin. 

Son olarak kakao, un, kabartma tozu, vanilya ve bir tutam tuzu ilave edip karıştırma işlemini sonlandırın.

200 derecelik fanlı fırında, alt üst ayarda, içi çiğ kalmayacak şekilde pişirin.

Fırından çıkardığınız keki, sıcağı çıkıncaya kadar bir kenarda bekletin.

Bu aşamada kremşanti ve çikolata sosunu hazırlayın.

*Dilerseniz keki bir çay bardağı kadar süt ve şeker ile ıslatabilirsiniz.

Sıcağı çıkan kekin üzerine, önce kremşantiyi yayın ve çikolata sosunu ilave edin.

Dolapta 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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