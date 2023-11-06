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Medya Ağlayan Fatih Altaylı, Aras Bulut İynemli'ye sarıldı
Medya

Ağlayan Fatih Altaylı, Aras Bulut İynemli'ye sarıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:42:00 -

“Atatürk filmi” konulu programda dayanamayıp ağlayan Fatih Altaylı, Aras Bulut İynemli'ye sarıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında yayınlanan “Atatürk filmi” konulu programda filmin oyuncularından Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya ile yönetmeni Mehmet Ada Öztekin'i konuk etti. Altaylı filmden bahsettiği sırada duygulanarak ağlayınca, filmde Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli ile birbirlerine sarıldılar.

Filmin kendisinde bıraktığı etkiden dolayı duygulandığını anlatan Altaylı, programın ilerleyen dakikalarında gözyaşlarına hakim olamadı. “Filmi hatırladıkça hala gözlerim doluyor” diyen Fatih Altaylı sözlerine devam edemedi. Röportaja ara vermek zorunda kaldıkları sırada İyemli, “Abi sarılabilir miyim sana?” diyerek izin istedi. Bu sırada Altaylı “Çok iyi film çekmişsiniz” sözleriyle kendini toplarken ikili oturdukları yerden kalkarak kucaklaştı. Duygu dolu anlarda Songül Öden’in “Benim hormonlarım var, lütfen ağlamayın, devam ettiremeyiz” sözleri stüdyodakileri güldürdü.

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ağlamaya devam

ağla altaylı ağla.. alış ağlamaya
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