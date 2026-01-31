Ağlayan at furyası: Terzinin hatası sosyal medyayı salladı,

Çin takvimine göre At Yılı’na girmeye hazırlanırken, dükkan raflarını her zamanki neşeli süsler yerine beklenmedik bir figür ele geçirdi. "Ağlayan at" ismiyle anılan, yüzünde kocaman bir hüzün taşıyan kırmızı peluş oyuncaklar, sosyal medyanın yeni favorisi haline geldi. Herkesin neşe ve şans aradığı bir dönemde, bu mutsuz görünümlü oyuncağın neden kapış kapış satıldığının arkasında ise komik bir hata yatıyor.

Her şey Yiwu şehrindeki "Happy Sister" isimli bir mağazanın üretim bandında başladı. Terziler, ilk seri üretim sırasında atın ağzını yanlışlıkla ters dikti. Ortaya çıkan sonuç, gülümseyen bir hayvandan ziyade, Winnie the Pooh’daki Eeyore gibi kederli görünen bir figür oldu. Mağaza sahibi Zhang Huoqing, hatayı fark eden bir müşteriye iade teklif etse de beklemediği bir yanıt aldı; müşteri oyuncağı bu haliyle daha çok sevmişti. Durumu fırsata çeviren Zhang, üretimi düzeltmek yerine bu "mutsuz" versiyonu basmaya devam etti ve siparişler bir anda günde 15 bin adedi aştı.

AT GİBİ ÇALIŞMANIN HÜZÜNLÜ YANSIMASI

Peki, insanlar neden bayram yaklaşırken bu kadar üzgün bir figürü evine sokmak istiyor? Bu sorunun cevabı, Çin’in meşhur "996" çalışma kültüründe saklı. Sabah 9’dan akşam 9’a, haftada 6 gün çalışan beyaz yakalılar, oyuncağın bu bitkin ifadesinde kendilerini buluyor. Sosyal medyada yapılan şakalar durumu özetliyor: "Düz ağızlı at iş çıkışındaki halimiz, ters ağızlı at ise mesai saatlerindeki yüz ifademiz." Yani bu küçük oyuncak, sadece bir süs eşyası değil, modern hayatın yorgunluğuna karşı bir dayanışma sembolüne dönüştü.

Şubat 2026’da başlayacak olan Ateş Atı yılı aslında iyimserliği ve fırsatları temsil ediyor olsa da, ağlayan atın popülaritesi şimdiden Çin sınırlarını aştı. Güney Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok bölgeden toptan siparişler yağmaya başladı. Yaklaşık 25 yuan (3.5-4 dolar) gibi bir fiyata satılan bu hüzünlü kırmızı atlar, hem sevimli halleriyle hem de çalışan insanların sessiz çığlığını yansıtmasıyla daha uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.