Ağlatan ezan

Avustralya’da dün bir ilk yaşandı... Melbourne kentinde koronavirüsün önlemleri kapsamında kapatılan Meadow Heights ve Emir Sultan Camilerinde ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının hoparlörden halka açık okunmasına izin verildi. Avustralya’daki Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hume ve Dandenong belediyelerinin, Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarınca (AMGT) yapılan “ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının cami hoparlöründen halka açık okunması” teklifini onaylamasıyla ilk cuma öğle ezanı okundu.

AMGT Başkanı Ramazan Ötkün, “İlk defa ezanın dışarıya sesli olarak verilmesi, bu ramazan ayında bütün Müslümanları canı gönülden sevindirmiştir” dedi.

İbadete 2005’te açılan caminin hoparlöründen ilk kez dışarıya ezan okumanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Meadow Heights Camii imamı Nusrettin Öztürk, “Bugün bizler tarihi bir ana şahitlik ettik. Yaklaşık bir aydır camilerimizde cemaatle namaz kılamıyoruz maalesef, bunun özlemini bir an olsun dindirmiş olduk. Melbourne’da ilk kez ezanlarımız semalarımıza yükseldi” dedi.

Cuma öğle ezanını dinlemek için geldiğini belirten Türk vatandaşı Mehmet Bahçe, “Rabbim 50 sene sonra burada ezan okunmasını da bizlere nasip etti. Şükürler olsun” diye konuştu.

Ezan sesiyle duygulanıp gözlerinden yaş akan Türk vatandaş Ömer Koç da “İlk defa bu bölgede ezan okunduğunu duyunca çok duygulandım. Çok güzeldi” ifadesini kullandı.