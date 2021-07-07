Ağlanacak halimize güldü! Annelik oranlarındaki gerileme ‘zampara’ Ahmet Hakan’ın hoşuna gitti

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Bir ülkenin kalkınması ve üretim gücünün devamlılığı için zorunlu olan genç nüfus oranı Türkiye’de hızla düşmeye başladı. Türk-İslam kültürüne indirilmek istenen darbeler ve kısa süre öncesine dek yürürlükte olan, toplum yapımızın temellerine dinamit döşeyen yanlış uygulamalar nedeniyle evlilik oranları düştü, çocuk sahibi olanların sayısında da azalmalar oldu. Ayrıca ekonomik gelişmeler de evlilik oranlarını düşüren etkenlerden biri olarak görülüyor.

Tüm bunlar nüfusta olumsuz gelişmelere neden oldu. İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı 26,7’den 29’a yükseldi. Evlenme yaşı 24,4’ten 25,1’e yükseldi. Nüfus artış oranı düştü. Annelik yaşı yükseldi…

Türk toplumu için felaketin habercisi denebilecek bu gelişmeler, Batı kölelerini sevindirdi!.. Türk toplum yapısının bozulması için adeta çaba sarf eden isimlerin başında gelen “dönek” Ahmet Hakan, büyük bir rezalete imza attı.

Şimdiye dek birçok “zamparalık” haberiyle gündeme gelen Batı sevici Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gazetede söz konusu haberi, “Güzel haber” olarak servis ettirdi.

Haberde, “Kadınlar için, Türkiye için güzel bir haber” ifadelerine yer verildi.

"Zamparalıklarıyla" meşhur!

Söz konusu gelişmeye sevinen Ahmet Hakan'ın geçmişteki gayrı meşru ilişkileri de akıllara geldi. Sürekli "zamparalıklarıyla" gündeme gelen Ahmet Hakan hakkındaki haberlerin bir kısmı...