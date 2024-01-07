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Yerel Ağızlıksız pitbull gezdirdi! Cezası cüzdanları yaktı
Yerel

Ağızlıksız pitbull gezdirdi! Cezası cüzdanları yaktı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 11:40:00 -
Ağızlıksız pitbull gezdirdi! Cezası cüzdanları yaktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde pitbull cinsi köpeği başıboş ve ağızlık ve tasmasız şekilde gezdiren kişiye, toplamda 33 bin 399 TL idari para cezası uygulandı.

Sınırteke mahallesinde bir kişinin pitbull cinsi köpeği tehlikeli şekilde gezdirildiği ihbarı üzerine, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan sorgulamasında isminin F.A. olduğu tespit edilen kişinin köpeği başıboş, ağızlıksız ve tasmasız şekilde gezdirdiği tespit edildi.

F.A.'ya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 33 bin 399 TL idari para cezası uygulanırken, pitbull cinsi köpek ise gerekli emniyet tedbirleri alınarak ilgili belediye ekiplerine teslim edildi.

 

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Yorumlar

Uğur

Terbiyesiz herife az bile ceza vermişler.
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