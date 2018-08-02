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Ağızdan nefes almanın zararlarını biliyor musunuz?

Birçok insan ağızdan nefes alıp verir. Fakat bunun ne kadar zararlı bir davranış olduğundan habersizdirler.

02 Ağustos 2018 Perşembe 18:29
Ağızdan nefes almanın zararlarını biliyor musunuz?

Ağızdan nefes almak havada bulunan tozların süzülmeden direkt vücuda alınmasına neden olur. Bu da zaman içerisinde vücutta hastalıklara neden olur.

Ağızdan nefes alan kişilerde yorgunluk, konsantre olamama, baş ağrısı, kas spazmı, kabus görme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, sindirim sistemi problemleri, panik atak, kabızlık, mide bulantısı, ödem, uykusuzluk, diş eti problemleri, ağız kokusu, anksiyete, stres, uyuşma, öksürük görülebilir.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 18:29
  1. ağızdan nefes almanın zararları

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