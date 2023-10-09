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Sağlık Ağızdaki ağrılar kanser belirtisi olabilir
Sağlık

Ağızdaki ağrılar kanser belirtisi olabilir

Yeniakit Publisher
2023-10-09 20:37:00 -
Ağızdaki ağrılar kanser belirtisi olabilir

Ülke genelinde yılda yaklaşık 2 bin vaka kaydedilmesine rağmen farkındalığın düşük olduğu ağız kanserinde toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla sağlık taraması programı başlatıldı.

Bu yönde ilk uygulamanın yapıldığı İzmir’de Konak Meydanı’na kurulan mobil diş kliniğinde vatandaşların ağız ve ağız dokuları muayene ediliyor, bu hastalığa yönelik şüphe tespit edilenler ileri tetkikler için sağlık kurumlarına yönlendiriliyor. Çeşitli üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri ile Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği tarafından yürütülen çalışmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Mobil diş kliniğinde yürütülen çalışmaları koordine eden Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan, ağızda kola, çay, salata tüketildiğinde oluşabilen ağrı ve kızarıklıkların, kanser belirtisi olabileceğini belirterek, 6 ayda bir diş hekiminin yapacağı kontrollerin büyük önem taşıdığını söyledi.

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