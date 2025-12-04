Ağızda kıyır kıyır dağılıyor: İrmik helvası tarifi lezzetli olacak! Püf nokta... Bu kadar kavrulacak

İrmik helvası süt, su ve toz şekerin iyice karıştırılması ile meydana gelir. Kıvamın pütür pütür olmaması için iyice karıştırılması lazım. İşte detaylar, püf nokta

İRMİK HELVASI TARİFİ

(6 kişilik)

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı süt

2 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Şeker ve sıvıları karıştırın

Bir kaba şeker, süt ve su ekleyip karıştırın.

Karışımı kaynamaya bırakın (şekerin tamamen erimesi yeterli).

İrmik ve yağı kavurun

Geniş bir tencereye tereyağını ve sıvı yağı ekleyin.

Tereyağı eridikten sonra irmiği ekleyin.

Orta ateşte irmiği karıştırarak, altın sarısı rengini alana kadar 10-15 dakika kavurun.

Sıvı karışımı ekleyin

Sıcak olan sütlü karışımı dikkatlice irmiğin üzerine dökün.

Hızlıca karıştırarak, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin.

Karışım koyulaşınca vanilini ve tarçını ekleyin. (isteğe bağlı olarak ceviz veya fındık da ekleyebilirsiniz).

Demlendirin

Ocaktan aldıktan sonra, kapağını kapatıp 10-15 dakika demlemeye bırakın.

Servis Önerisi:

Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz.

Üzerine ceviz veya tarçın serpebilirsiniz.

Püf Noktaları:

İrmik ne kadar kavrulursa, elva o kadar lezzetli olur, ama yanmamasına dikkat edin.

Sıvı karışımını eklerken dikkatlice dökün, buharı yükseldiği için sıcaklığına dikkat edin.