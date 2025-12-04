NATO’dan Ankara’ya övgü dolu mesaj geldi! Türkiye için “kilit müttefik” vurgusu yapıldı

Grynkewich, Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Güçler Yüksek Karargahı'nda (SHAPE), AA muhabirinin NATO ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliği ile Türkiye'nin Avrupa güvenliğine katkısına ilişkin sorularını yanıtladı.

İttifakın AB ile yürüttüğü işbirliğinde uyumlu olunması ve güçlü yönlerin bir araya gelmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Grynkewich, NATO'nun askeri bir komuta yapısına sahip olduğunu ve bu çerçevede ihtiyaç duyulan teknolojik kabiliyetlere ilişkin öneriler sunduğunu, AB ile işbirliğinin iyi gittiğini ifade etti.

- "İttifak genelinde görev yapan en iyi liderlerimizin bazıları Türkiye'den geliyor"

Grynkewich, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye son derece önemli bir müttefik, son derece kabiliyetli silahlı kuvvetlere sahip. İttifak genelinde görev yapan en iyi liderlerimizin bazıları Türkiye'den geliyor. Şu anda da örneğin Kosova'daki Komutanımızın liderliğine duyulan büyük bir güven var ve bunun için gerçekten çok minnettarım."

- "Hibrit tehditler, İttifak'a karşı varoluşsal tehdit oluşturmuyor"

Avrupa genelinde son dönemde artan hibrit tehditlerin önemli olduğunu ve bu çerçevede saldırıların devam edeceğinin de öngörüldüğünü aktaran Grynkewich, "Bunların hepsi hibrit faaliyetler ağının bir parçası. Bir kısmı dikkatsizce, bir kısmı kasıtlı yapılıyor. Bunların bir kısmının arkasında Rusya'nın olduğunu biliyoruz, belki hepsinin değil ama kesinlikle bir bölümünün arkasında. Kamuoyumuzun da bunu bilmesi gerek." dedi.

Grynkewich, diğer taraftan "mesele kontrolümüzde" diyerek, "Hibrit tehditler, İttifak'ın yaptığı hiçbir şeye varoluşsal bir tehdit oluşturmuyor. Birliğimizi zayıflatmıyor. Buna karşılık verebiliyor, bunu yönetebiliyoruz." diye konuştu.

NATO'nun daha "proaktif" olmayı da düşündüğünü söyleyen Grynkewich, aynı zamanda NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunun altını çizdi.

- "Rusya bizi her gün test ediyor"

Grynkewich, Rusya'nın "potansiyel saldırganlığına" ilişkin bir soruya ise "Rusya bizi her gün test ediyor. Bence her gün sınanıyoruz." yanıtını verdi.

Asıl riski NATO'nun "hasımlarının birbiriyle çok yakın çalışması" olarak değerlendiren Grynkewich, Çin'in, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse ettiğini, Kuzey Kore'nin asker ve teçhizat gönderdiğini, İran'ın da ekipman ve teknoloji transfer ettiğini dile getirdi.