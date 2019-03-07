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Ağızda dağılan un helvası ve irmik helvası nasıl yapılır? | Un irmik helvası tarifi

Kandillerde ve özel günlerde çokça tüketilen büyük küçük herkesin severek yediği un helvası ve irmik helvası tarifi bugünlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ağızda dağılan un helvası ve irmik helvası nasıl yapılır? Un helvası ve irmik helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Un helvası ve irmik helvası yapmak için hangi malzemeler gereklidir?

07 Mart 2019 Perşembe 16:36
Ağızda dağılan un helvası ve irmik helvası nasıl yapılır? | Un irmik helvası tarifi

Kandillerde ve özel günlerde çokça tüketilen büyük küçük herkesin severek yediği un helvası ve irmik helvası tarifi bugünlerde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ağızda dağılan un helvası ve irmik helvası nasıl yapılır? Un helvası ve irmik helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Un helvası ve irmik helvası yapmak için hangi malzemeler gereklidir?

Un helvası nasıl yapılır?

Malzemeler:

100 gram tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Kırılmış ceviz veya fındık (Tercihe göre)

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Un helvasının yapımı için, öncelikle bir kasede sıcak suyu ve toz şekeri karıştırın. Tencerede tereyağını ve sıvı yağı eritin. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte tahta kaşıkla karıştırın (Un kahverengi olana kadar) Eğer helva yerken ağzınıza iri tanelerin gelmesinden hoşlanıyorsanız ceviz veya fındık ekleyin ve 5 dakika daha karıştırın. Sıcak suyu yavaş yavaş ilave edin, topaklanmaması için sürekli karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra bir süre dinlenmeye bırakın. Yeteri kadar ılıdıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verin. Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun…

Fıstıklı irmik helvası nasıl yapılır?

Malzemeler

2 çorba kaşığı tereyağı2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 su bardağı irmik

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

Yapılışı

Tereyağını tencereye alın. Eridikten sonra fıstıkları ve irmiği ekleyin. Tahta bir kaşıkla, irmik altın sarısı bir renk alana kadar kavurun. Şekeri ilave edin. Bir-iki kez karıştırın. Ardından yine tahta kaşıkla karıştırmaya devam ederek, sütü ekleyin. Kısık ateşte arada bir karıştırarak pişirin. Ilık olarak servis yapın.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:36
  1. Un helvası
  2. Un helvası nasıl yapılır
  3. Un helvası malzemeleri
  4. Un helvası püf noktaları
  5. Un helvası yapmanın püf noktaları
  6. Un helvası yapılışı
  7. Un helvası malzemeler
  8. Fıstıklı irmik helvası
  9. Fıstıklı irmik helvası nasıl yapılır?
  10. Fıstıklı irmik helvası malzemeleri
  11. Fıstıklı irmik helvası püf noktaları
  12. Fıstıklı irmik helvası yapmanın püf noktaları nelerdir

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