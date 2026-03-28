Hesabınız hacklendi: 15 dakikada saldırıyı durdurun

Siber suçluların finans uygulamalarından sosyal medya platformlarına kadar her alanda kişisel bilgileri hedeflemesi, hiçbir çevrimiçi hesabın tam anlamıyla güvende olmadığını gösteriyor. Bir hesap ele geçirildiğinde, saldırganın ilk hamlesi genellikle kurtarma e-posta adresini değiştirmek, kendi yedekleme kodlarını eklemek veya parola değişse bile hesabı izlemeye devam edebilmek için gizli e-posta yönlendirme kuralları oluşturmaktır. Bu tür sinsi adımları engellemek için ilk 15 dakikada sergilenen refleksler büyük önem taşıyor. Siber güvenlik şirketi ESET, panik evresini hızla atlatıp kontrolü geri kazanmanızı sağlayacak dakika dakika bir acil durum haritası hazırladı.

DAKİKA DAKİKA ACİL DURUM PLANI

ESET uzmanları, siber saldırı sonrası kontrolün kaybedilmemesi ve dijital kimliğin korunması için şu adımların izlenmesinin hayati önem taşıdığını tavsiye ediyor:

0–2. Dakika (Hasarı Durdurun): Hesaba erişiminiz olup olmadığını kontrol edin. Erişiminiz yoksa platformun destek sayfasından kurtarma sürecini başlatın. Finansal bir hesap söz konusuysa vakit kaybetmeden bankanızı arayarak işlemlerin dondurulmasını talep edin. Şüpheli durumlarda cihazın internet bağlantısını kesin ve güvenlik taraması başlatın.

3–6. Dakika (Güvenli Erişim): E-posta hesabınız etkilendiyse, saldırganların kurabileceği gizli "yönlendirme kurallarını" kontrol edip temizleyin. Yedek e-posta ve telefon bilgilerini güncelleyin. Güçlü ve benzersiz bir parola belirleyerek, mümkünse iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) aktif hale getirin.

7–10. Dakika (Kontrol Süreci): Aynı parolayı kullandığınız diğer platformlardaki giriş bilgilerinizi değiştirin. Oturum açma geçmişini ve gönderilen mesajları kontrol ederek tanımadığınız etkinlikleri tespit edin.

11–13. Dakika (Temizleme): Cihazınızdaki yüklü yazılımları ve tarayıcı uzantılarını gözden geçirin; tanımadığınız içerikleri kaldırın. İşletim sistemi güncellemelerini tamamlayın.

14–15. Dakika (Bildirim): Yakınlarınıza durumdan bahsederek sizin adınıza gelebilecek sahte mesajlara karşı onları uyarın. İlgili platformlara ve bankalara resmi bildirimlerinizi tamamlayın.

HESAP GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN İPUÇLARI

Her hesap için benzersiz parolalar oluşturun ve bir parola yöneticisi kullanın.

Mümkün olan her platformda iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) etkinleştirin.

Yazılımlarınızı güncel tutarak güvenlik açıklarını kapatın.

Kimlik avı (phishing) girişimlerine karşı dikkatli olun ve güvenilir bir güvenlik yazılımı edinin.