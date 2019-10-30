Ağızda çıkan yaralar özellikle beslenme konusunda oldukça sıkıntı verebilmektedir. Ağız içerisinde derin veya yüzeysel doku kaybına neden olan yaraların çoğu ağrılı olur. Ağız yaraları toplumun % 25’inde görülür. Kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olan ağız yaraları tek ya da çok sayıda da çıkabilir. Ağız yarası neden olur?

Ağız yarası nedir?

Ağız yarası; ağız ve yanakların iç kısmı, diş etleri, dil ve dil altı ile damak bölgelerinde ortaya çıkan mukozal hasarlara verilen isimdir. Bu yaraların iltihaplı bir görünüm aldığı ve şişliğe neden olduğu durumlardaki haline ise aft adı verilir. Ağız içinde oluşan yaralar uçuk gibi virüslere bağlı olarak ortaya çıkan yaralar olabileceği gibi bakteriyel enfeksiyonlar ve sert besinlerin tüketilmesine bağlı olarak ağız içinin hasar görmesi nedenleriyle ortaya çıkabilir. Çok yaygın görülen bir sağlık problemi olup genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden iyileşen basit tablolardır. Durumun ciddi olup olmadığını anlamak oldukça kolaydır. Eğer ağız yaraları sürekli olarak tekrarlıyorsa veya birkaç gün içerisinde iyileşmeyip büyümeye ve kötüleşmeye devam ediyorsa, altında yatan farklı bir hastalık olması ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle yaraya yönelik tedavi uygulanırken aynı zamanda farklı bir hastalık olup olmadığı da araştırılmalıdır. Bebeklerde ve çocuklarda yetersiz ağız bakımı veya besin tüketimi esnasında ağız içine verilen hasarlar nedeniyle ağız içi yaraları daha sık olarak gözlenir. Yapılan araştırmalar sonucunda ağız yaralarının kadınlarda görülme sıklığının erkeklere oranla daha yüksek olduğu da tespit edilmiştir.

Ağız yarası belirtileri nelerdir?

Ağız yaraları, 1-2 gün içerisinde ortaya çıkan, hızlı bir şekilde gelişen ve genellikle birkaç gün içerisinde iyileşen yaralar şeklinde görülür. Bu süreçte görülen belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Ağız içinde kızarık görünümdeki yaralar

Yara bölgesinde iltihaplanma

Yara bölgesinde şişkinlik, ağrı ve hassasiyet

Yara bölgesindeki ağrı ve batma hissi nedeniyle konuşma ve çiğnemede güçlük

Diş fırçalama esnasında acı hissi

İştah azalması

Boğaz ağrısı

Ateş

Ağız yarası neden olur?

Ağız yaraları bazen stres ve psikolojik kaynaklı etkenlere bağlı olarak kendiliğinden ortaya çıkabilir. Bu durumların haricinde oluşumunda rol oynayan belli başlı nedenler mevcuttur. Bu yaraların oluşumunda rol oynayan yanlış davranışlar ve bazı sağlık sorunları şunlardır:

Genetik ve sistemik hastalıklar

Vitamin ve mineral eksiklikleri

İlaç kullanımı

Hormonal değişiklikler

Besin ve ilaç allerjileri

Aşırı soğuk ve sıcak besinlerin tüketilmesi

Ağız bakımı ve temizliğinin yetersiz olması

Alkollü ve asitli içeceklerin tüketimi

Sigara kullanımı

Sağlık açısından uygun olmayan kimyasal içerikli diş macunu ve benzeri ağız bakım ürünlerinin kullanımı

Diş ve diş etlerinin yapısındaki bozukluklar

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar

Sert ve ağız içinin çizilmesine neden olabilecek besinlerin tüketimi