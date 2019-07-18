Ağız ve diş sağlığı taban puanları, çocuk gelişimi taban puanları, fizyoterapi taban puanları, ilk ve acil yardımı taban puanları, tıbbi laboratuvar teknikeri taban puanları 2019

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. YKS sınav sonuçlarına göre 2019 taban puanı ve başarı sıralamasını öğrenen adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerine yapacak. YKS sonuçlarına göre ilk üniversite tercih tahminlerini YÖK atlas üzerinden yapmaya çalışan adaylar ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan öğrenciler üniversite taban puanlarını araştırmaya da başladı. 2019 üniversite taban puanları 2019, YKS 2019 tercihleri taban puanları, başarı sıralaması üniversite en yüksek puanları ve en düşük puanları, ağız ve diş sağlığı puanları 2019. ağız ve diş sağlığı puanları 2019 TYT, ağız ve diş sağlığı puanları 2019 YÖK atlas, ağız ve diş sağlığı atama puanları 2019, ağız ve diş sağlığı 4 yıllık taban puanları 2019. Çocuk gelişimi, fizyoterapi, ilk ve acil yardımı, tıbbi laboratuvar teknikeri taban puanları 2019.

2019 YKS sınav sonuçlarına göre, bir üniversiteye tercih edecek olan öğrencilere, YKS taban puanı, YKS başarı sıralaması ve üniversitelerin özel koşullarına ilişkin kriterler göz önünde bulundurularak ÖSYM 2019 YKS tercihleri yapılacak. İşte ÖSYM Ağız ve diş sağlığı puanları 2019.

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YKS tercih danışmanlığı nerelerde var? MEB 2019 YKS tercih danışmanlığı