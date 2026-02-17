Ağız ve diş sağlığı merkezinde Ramazan mesaisi başladı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde (ADSM), Ramazan ayı boyunca vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi amacıyla gece poliklinik uygulaması başlatıldı.

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde hayata geçirilen uygulama kapsamında, Ramazan ayı süresince 16.00-22.30 saatleri arasında randevu alınarak muayene olunabilecek.
Vatandaşların randevu oluşturabileceği kanallar ise Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) mobil uygulaması, MHRS internet sitesi ve ALO 182 hattı olarak açıklandı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Abdullah Yaman, Ramazan ayında ağız ve diş sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek vatandaşları gece poliklinik hizmetinden yararlanmaya davet etti.
Başhekim Yaman, "Ramazan ayı boyunca da vatandaşlarımızın ağız ve diş sağlığını korumaları büyük önem taşıyor. Bu nedenle gece poliklinik hizmetimizi başlattık. Tüm vatandaşlarımızı randevu oluşturarak hizmetlerimizden faydalanmaya davet ediyoruz. Sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

