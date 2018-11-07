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Ağız kuruluğuna dair bilinmesi gerekenler

Tükürük salgısındaki azalmaya bağlı olarak ağzın kurumasına tıp dilinde "xerostomia" adını veriliyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:35
Ağız kuruluğuna dair bilinmesi gerekenler

Başına gelenler bilir, oldukça tatsız bir rahatsızlıktır, tükürük koyu ve yapışkan bir hale gelir, dilinizde yanma olur, görüntüsü ve kıvamı değişir, yediğinizin tadını anlamazsınız, bazen yutkunmayı bile zorlaştırabilir.

Ağız kuruluğundan bahsetmeden önce tükürüğün yapısını bilmekte fayda var:

Tükürüğün % 98i sudur. Geri kalan % 2lik kısmında elektrolitler, mucus, ağzımızın içini temizleyen doğal mikrop öldürücüler ve yiyecekleri parçalamamıza yarayan çok sayıda enzim ve ağrı gidericilerdir.

Günde 750 cc ile 1.5 litre arasında tükürük salgılarız.

UYURKEN TÜKÜRÜK SALGISI AZALIR

Tükürüğün en önemli görevlerinden birisi de ağız içini yıkamak, diğeri dişlerin çürümesini önlemektir. Gece uyurken tükürük salgısı azalır, bazen tamamen durur. Buna bir de gece uyurken ağzımızı açık yattığımızı da eklerseniz sabah uyandığımızda çoğumuzun ağzının neden koktuğunu anlarsınız.

Tükürük ağzımıza kanallarla açılan tükürük bezleri tarafından salgılanır. Tükürüğün %75'i çene altı bez tarafından salgılanır. %20'si parotid bez, geri kalan az miktarda diğer minik tükürük bezleri tarafından salgılanır.

Sigara,alkol,çok fazla kahve içmek ağız kuruluğunun sebepleri arasındadır.

Diğerlerini sıralayalım:

1- Tükürük bezinin sinirlerinin baş veya boyundaki bir sorun sebebiyle çalışmaması.

2- Sjögren Sendromu. Bu rahatsızlıkta ağız kuruluğu ile birlikte gözde kuruma vardır.

3- Endokrin sistemin hastalıkları.

4- Alzheimer hastalığında ağız kuruluğu görülür.

5- Felç geçirenlerde tükürük bezi sinirlerinin çalışmamasına bağlı olarak ağız kuruluğu ortaya çıkar.

6- Anksiyete ve depresyon durumunda ağız kuruluğu sık görülür.

7- Burnu tıkalı olan ve devamlı horlayanlarda ağız kuruluğu vardır.

8- Baş ve boyun bölgesine radyasyon tedavisi uygulanan kanser hastalarında olur.

9- AIDS hastalığında tükürük bezinin tutulmasına bağlı olarak olur.

10- Ağız kuruluğunun en sık görülen sebeplerinden birisi de yaşlanmadır. 65 yaşın üzerindeki her üç kişiden birisi ağız kuruluğundan şikâyet eder.

Korku heyecan gibi durumlar tükürük salgısının azalmasına yol açar.

Depresyona girmiş, gergin ve endişeli hastaların bazılarında tükürük salgılanmasının azalmasına bağlı olarak ağızda acılık ve kurulukla birlikte hafif bir ağız kokusu ortaya çıkabiliyor.

Bunların dışında ağız kuruluğunun en önemli sebebi ilaçlardır.

Nedir o ilaçlar?

Ağız kuruluğuna bağlı olarak ağız kokusu yapabilecek ilaçlar:

İdrar kaçırmayı engellemek için kullanılan ilaçlar,

Alerji ilaçları,

Bazı tansiyon ilaçları, (Kullandığınız tansiyon ilacının prospektüsünü dikkatlice okumalısınız)

Depresyon ilaçları,

İshal kesmek için verilen ilaçlar,

Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Ağrı gidericiler,

Uyku ilaçları ve yatıştırıcılar,

İdrar söktürücüler,

Antihistaminik grubu ilaçlar,

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.

Ağız kuruluğunun sağlık sorunları:

1-Ağız kokusu yapar.

2-Dişlerin kolay çürümesine sebep olur, çabuk çürüyen dişler ve diş eti hastalıkları kalp hastalığı için risk faktörüdür.

TAVSİYELER

Ağız kokusunda tedavinin ilk adımı sigarayı bırakmaktır. Hekimler hem sigara içip hem de ağız kokusundan şikâyet edenlerden sigarayı bıraktıktan sonra gelmelerini istiyor..

Su içiminizi artırın-günde iki litreye çıkarın.

Yatak odanızın havasının yeteri kadar nemli olmasına dikkat edin, kaloriferli evlerde peteğin üzerine su dolu kaplar koymak çözüm olabilir.

Her yemekten sonra ve yatarken olmak üzere günde dört kere dişlerinizi fırçalayın

Bir çay bardağı suyun içine yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karbonat koyun. Bununla günde üç kere ağzınızı çalkalayın ve gargara yapın.

Tükürük salgısını artırmak için kullanılan bir de ilaç vardır. Doktorunuz gerektiğinde size yazacaktır.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 14:35
  1. Ağrı
  2. ağız kuruluğu

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