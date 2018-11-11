Ağız kuruluğu berbat bir illet

Başına gelenler bilir, oldukça tatsız bir rahatsızlıktır, tükürük koyu ve yapışkan bir hale gelir, dilinizde yanma olur, görüntüsü ve kıvamı değişir, yediğinizin tadını anlamazsınız, bazen yutkunmayı bile zorlaştırabilir.

Tükürüğün % 98i sudur. Geri kalan % 2lik kısmında elektrolitler, mucus, ağzımızın içini temizleyen doğal mikrop öldürücüler ve yiyecekleri parçalamamıza yarayan çok sayıda enzim ve ağrı gidericiler vardır.

İnsanlar günde 750 cc ile 1.5 litre arasında tükürük salgılarlar.



Tükürüğün en önemli görevlerinden birisi de ağız içini yıkamak, diğeri dişlerin çürümesini önlemektir.

Sen misin gece ağzı açık uyuyan!

Gece uyurken tükürük salgısı azalır, bazen tamamen durur. Buna bir de gece uyurken ağzımızı açık yattığımızı da eklerseniz sabah uyandığımızda çoğumuzun ağzının neden koktuğunu anlarsınız.



Tükürük ağzımıza kanallarla açılan tükürük bezleri tarafından salgılanır. Tükürüğün % 75'i çene altı bez tarafından salgılanır (sumbandibular), % 20'si parotid bez, geri kalan az miktarda diğer minik tükürük bezleri tarafından salgılanır.

Ağız kuruluğunun sebepleri:

Tükürük bezinin sinirlerinin baş veya boyundaki bir sorun nedeniyle çalışmaması.

Ağız kuruluğunun en sık görülen sebeplerinden birisi yaşlanmadır. 65 yaşın üzerindeki her üç kişiden birisi ağız kuruluğundan şikâyet eder.

Sempatik sistemin uyarılması (korku heyecan gibi durumlar) tükürük salgısının azalmasına yol açar. Depresyona girmiş, gergin ve endişeli hastaların bazılarında tükürük salgılanmasının azalmasına bağlı olarak ağızda acılık ve kurulukla birlikte hafif bir ağız kokusu ortaya çıkabiliyor.

Felç geçirenlerde tükürük bezi sinirlerinin çalışmamasına bağlı olarak ağız kuruluğu ortaya çıkar.

Burnu tıkalı olan ve devamlı horlayanlarda ağız kuruluğu vardır.

Baş ve boyun bölgesine radyasyon tedavisi uygulanan kanser hastalarında,

Endokrin sistemin hastalıklarında,

Alzheimer hastalığında ağız kuruluğu görülür.

Ağız kuruluğunun diğer sorunları:

Ağız kokusu yapar

Dişlerin kolay çürümesine sebep olur, çabuk çürüyen dişler ve diş eti hastalıkları kalp hastalığı için risk faktörüdür.

Tedavisi

Ağız kokusunda tedavinin ilk adımı sigarayı bırakmaktır. Hekimler hem sigara içip hem de ağız kokusundan şikâyet edenlerden sigarayı bıraktıktan sonra gelmelerini isterler.

Su içiminizi artırın-günde iki litreye çıkarın.

Yatak odanızın havasının yeteri kadar nemli olmasına dikkat edin.. Kışın sobaların, kaloriferli evlerde peteklerin üzerine su dolu kaplar koymak çözüm olabilir.

Her yemekten sonra ve bir de yatarken olmak üzere günde dört defa dişlerinizi fırçalayın.

Bir çay bardağı suyun içine yarım tatlı kaşığı tuz, yarım tatlı kaşığı karbonat koyun günde üç kez ağzınızı çalkalayın ve gargara yapın. Hekime görünmeyi de ihmal etmeyin..

En önemli ve yaygın sebepleri

Ağız kuruluğunun en önemli sebebi ilaçlardır. Kullandığınız tansiyon ilacının prospektüsünü dikkatlice okumalısınız. Ağız kuruluğuna bağlı olarak ağız kokusu yapabilecek ilaçlar şunlar:

İdrar kaçırmayı engellemek için kullanılan ilaçlar,

Alerji ilaçları,

Bazı tansiyon ilaçları,

Depresyon ilaçları,

İshal kesmek için verilen ilaçlar,

Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar,

Ağrı gidericiler,

Uyku ilaçları ve sakinleştirici yatıştırıcılar,

İdrar söktürücüler,

Antihistaminik gruba giren ilaçlar,

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.

BAŞKA?.. BAŞKA?..

En başta sigara ve alkol..

Çok fazla kahve içmek.