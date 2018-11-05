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Ağız kokusunun çaresi ekşiyebilen yoğurttur

Ağız kokusu için tıbta Halitozis deniliyor. Bazen tam bir sorun haline gelebilir.

05 Kasım 2018 Pazartesi 16:43
Ağız kokusunun çaresi ekşiyebilen yoğurttur


Bu dertten muzdarip olanın sosyal yaşantısını bile karartabilir. İlişkilerini bozar. İş arkadaşlarının kınamasıyla karşılaşır. Onu görenlerin yüzü buruşur. Ondan kaçarlar. Çözüm için ilk iş "ağız sağlığı" kontrol edilir. Bir diş hekimi ile görüşülmeli, diş plakları, çürükler araştırılmalıdır.

Ağzımız çok sayıda bakteriye ev sahipliği yapar. İçlerinde zararlı olanlar ya da fırsatını yakalayınca hasta edenler olabildiği gibi yararlı olanlar yani probiyotikler de vardır.

Streptococcus salivarius K12 zinciri de bu probiyotiklerden biridir. Herhangi bir sebeple, söz gelimi antibiyotik alındığında bozulan ağız içi bakteri dengesini yeniden kurmaya destek olur.

Ağız içerisindeki sülfür gazı birikimini azaltıp ağız kokusunu azaltır.

Aynı bakteri ailesinden gelmekle birlikte boğaz enfeksiyonlarına sebep olan Streptococcus pharyngitis'in üremesine engel olur.

Yakın bir zaman önce piyasaya sürülen ve bu probiyotik türünü içeren destekler ağız kokusu sorun yaşayan ama kesin bir sonuca ulaşamayanlara yeni bir çözüm önerisi olabilir.

Yoğurt en etkili ağız kokusu gidericilerden biri. Yeter ki probiyotikten zengin olsun. Zira yoğurdun bu gücü de probiyotiklerle ilişkili. Raflarda bekleme süresi uzasın diye katkı maddesi kullanılan ve asla "ekşimeyen" yoğurdun faydası yoktur.

Devir "yoğurdum ekşir!" diyebilen esnafın ürününe rağbet etmenin devridir. Yoğurt eğer ekşiyorsa, doğaldır.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 16:43
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