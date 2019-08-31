Ağız kokusunu yok etmenin 5 inanılmaz yolu

Ağız kokusu olan insan, yalnızca şahsi değil büyük bir sosyal hastadır. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri veya en uygar yerlerinde; insanın olduğu her yerde ağız kokusu sınan bir mesele karşımıza çıkar.

Bu kaçınılmaz bir reel olmakla birlikte, aynı zamanda bir hastalıktır. İnsan sanki hastalığını yanında taşır.

Kokunun önlenmesi için, neden oluştuğunu ve ne yapmak gerektiğini öğrenmek gerekir.

Ağzı kokaninsan, tıpkı öteki sıhhat meseleyi yaşayan şahıslar gibi, hastadır.

1- Yattığınız oda nemli olmalı

Fizyolojik ağız kokusu natürel bir gidişattır. Özellikle sabahları oluşan ağız kokusu bu sınıfta değerlendirilebilir. Geceleri tükürük salgısının eksilmesine bağlı olarak bakteri rakamında alana gelen çoğalış ve bu bakterilerin oluşturduğu sülfür içerikli gazlar bu vaziyete neden olur.

Fizyolojik ağız kokusu rehabilitasyon gerektirmez; sabahları uyanır uyanmaz ağzın çalkalanması, bir bardak su içilmesi ya da diş fırçalamak kokudan kurtulmak için yeterli olacaktır.

Yatılan odayı nemli yakalamak da rahat soluk almayı sağlayarak ağızdan solumayı yasaklayacak, ağzın kurumasını azaltacaktır.

2- Kokunun kaynağı bulunmalı

Çok fazla harcanan et, süt gibi proteinden zengin gıdalar, sarımsak, soğan, turp gibi kokulu besinler; içeriğindeki yoğun sülfür sebebiyle kokuya neden olabilir. Çok fazla kahve ve içki harcanması ile sigara da ağız kokusunun nedenleri arasındadır. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, dili fırçalama, ağız gargarası kullanımı ya da yemekten sonra maydanoz, nane gibi koku gideren gıdaların tüketimi kokunun seri geçmesine takviyeci olacaktır.

Ağız kokusu, yalnızca diş fırçalama, ağız çalkalama gibi alışılmış ağız arınma metotları ile düzelmez. Kokunun kaynağına inilerek rehabilitasyon yapılmalıdır. Bu tip kokuların oluşmasında rol alan çok muhtelif nedenler sayılmasına rağmen, yüzde 85-90 oranında ağız etrafından kaynaklandığı öğrenilmektedir. Yemekten sonra yalnızca diş fırçalamak, zorunlu ama beceriksizdir. Dişler yemekten sonra uygun biçimde fırçalanmaz ya da diş ipi kullanılmazsa, besinler dişlerin yüzeyine, aralarına ya da derin diş eti ceplerine yerleşir, zamanla kokuşur ve bakteri üretir. Bu bakterilerin ürettikleri kokulu gazlar ağız kokusuna yol açar. Uygun ağız pakliğiyle bu gidişat çözülebilir.

3- Problemli olan dişinizi çektirin

Dişlerdeki çürükler, çıbanlar, diş eti cerahati, arınılması efor diş eti cepleri; yaygın ağız kokusu sebepleridir. Kemik kaybına bağlı olarak dişler arasında arınılması efor aralıklar oluşur ve çok kötü kokuya neden olabilir. Defineli 20 yaş dişinin çevresinde gıda birikimine neden olan diş eti cepleri ve altı basit arınılamayan köprüler, senelerdir yenilenmemiş, diş eti ile geçimi bozulmuş kaplamalar da yiyecek birikimi ve çürük sebebiyle koku kaynakları arasındadır. Geçimsiz, arınılmayan ya da gıda birikimine sahip pürüzlü yüzeyleri olan takıp çıkarmalı takmalar da gıda artıkları sebebiyle koku yapar. Böyle gidişatlarda çürükler arınılmalı, diş eti rehabilitasyonu yapılmalı, problemli 20 yaş dişleri çekilmelidir.

4- Arayüz fırçası kullanın

Yalnızca diş fırçası değil, arayüz fırçasını kullanma mevzusunda gönülsüz çok rakamda insan vardır. Arınılması güç alanlarda arınma operasyonu için özel üretilmiş arayüz fırçaları seçim edilmelidir. Köprü pakliğinde yeniden arayüz fırçaları ve köprüler için üretilmiş diş ipleri kullanılmalı, daha önceki köprüler en kısa zamanda yenilenmelidir. Dişler, yemeği çiğneme esnasında yanak ve dil tarafından natürel olarak temizlenir.

Diş yetersizliğinin olduğu gidişatlarda dişin olmadığı tarafta çiğneme de olmayacağı için karşıt ve yan dişlerde daha yoğun yemek birikimi görülmektedir. Dişlerle alakalı meseleleriniz ortadan kalktıktan sonra kumpaslı diş bakımlarınızı sürdürmelisiniz. Diş fırçalama, diş ipi ve arayüz fırçası kullanımını aksatmamalısınız.

Destek olarak ağız gargarası kullanabilirsiniz. Altı ayda bir diş doktor hakimiyetlerini ve diş taşı pakliğini önemsememe etmeyin. Elinizden suyu vazgeçmeyin. Özellikle ilerleyen yaşlarda çok su içmek dilinizin kurumasını da önleyerek ağız kokusu ile gayrette ehemmiyetli bir silah olarak kullanılabilir. Su, ağız içindeki bakterilerin asgaride yakalanması için takviyecidir. Ayrıca tükürük salgısının çoğalmasına takviyeci olur.

5- Gıdaları daha çok çiğneyin

Şeker tüketimini en aza indirin. Un, şeker, nişasta ve glikoz ile tatlandırılmış tüm hazır yiyecekler, bakteriler için harikulade kaynaklardır. Bu cins bakteriler şekerle beslenerek süratle artarlar. Diş çürükleri ve diş eti hastalıklarına davetiye çıkaran bu bakteriler, ağız ve beden sıhhatini süratle bozar. Bu cins besinleri olabildiğince az harcamalısınız. Yediğiniz lokmaları oldukça uzun çiğnemelisiniz; bu sayede besinler tükürük ile karışarak ağızda kalmaz. Daha çok çiğnemek, tükürüğü artırır ve daha çok bakteri ağız içerinden koparak mideye gider.

sifalitarifler.com'dan alınmıştır.