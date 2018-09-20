Ağız kokusunu ne çekin, ne de çektirin!



Halitoz olarak da bilinen kronik, şiddetli ağız kokusu problemi yaşıyorsanız, etkili bir tedaviye karar verilebilmesi için sebebinin tespit edilmesi önemli.. Halitozun pek çok sebebi vardır, bunlardan bazıları şunlar:

Kuru ağız: Ağzınız aşırı kuruysa, kalan yiyecek parçacıklarını yıkayıp temizlemek için yeterli tükürük olmayacaktır; bunlar dişler üzerinde birikirse hoş olmayan bir kokuya yol açabilmektedir.

Enfeksiyonlar: Başka herhangi bir sebep tespit edilemeyen ağız kokusu vücudun başka bir yerindeki enfeksiyona işaret ediyor olabilir. Kronik ağız kokusu problemi yaşıyorsanız ve diş hekiminiz de ağız sağlığınızla ilgili herhangi bir problem olmadığını söylüyorsa, kontrol için doktorunuza başvurun. Yani önce bir diş hekimi dişleriniz açısından bir sorun olmadığını söylemeli.

Ağız kokusu solunum yolu enfeksiyonları, kronik sinüzit ya da bronşit, diyabet ya da karaciğer ve böbrek problemleri dahil olmak üzere bir dizi rahatsızlığın işareti olabilir, bu nedenle problemin göz ardı edilmemesi önemlidir.

Ağız kokusunu iyileştirmenin en iyi yolu, ağız kokusuna sebep olabilecek yiyecek parçacıklarının ve bakteri plağının temizlenmesi için yemeklerden sonra dişlerin fırçalanması ve günlük olarak diş ipiyle temizleme uygulaması dahil olmak üzere kapsamlı bir ağız bakımını alışkanlık haline getirmektir.

Ağız çalkalama suyu, veya karanfil, maydonoz çiğnemek ağız kokusunu ancak kısa süreli olarak giderir .

Kronik bir ağız içi probleminiz varsa diş hekiminiz bakteri plağını kontrol altında tutmak için antimikrobiyel bir ağız çalkalama suyu önerebilir.

Tütün kullanımı: Sigara, pipo, nargile içiyorsanız, bırakın bu illetleri. Ağız kokusunun elbette başka sebepleri de olabilir ancak tütün kullanımı ağız kokusunu garantiler. Sigarayı bırakmaya hazırsanız, doktorunuzdan ya da diş hekiminizden öneri ve destek isteyin. Aslında irade gücünüz bundan kurtulmaya yeterlidir. “İrade zayıflığı” diye bir kavram yoktur. Sizin de iradeniz, bir kaşkasınınki kadar güçlüdür. Yeter ki kullanmasını bilin.

Bazı yiyecekler: Yedikleriniz ya da yemedikleriniz. Sarımsak gibi bazı yiyecekler ağız kokusuna katkıda bulunur ancak bu geçicidir. Kan tarafından absorbe edildiğinde koku nefes aracılığıyla çıkar ancak kötü koku vücudun yiyeceği sindirmesine kadar devam eder, dolayısıyla hızlı bir çözüm yolu yoktur.