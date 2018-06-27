Ağız kokusu olanlara kötü haber!

Karagözoğlu, "Ağız kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda gastroparezi yani mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. Midenin kasılıp gevşemesini sağlayan Vagus siniri zarar gördüğünde mide bir çeşit felç olur. Çalışmaz. Bu şekilde şikayetler olur. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı veya mide bağırsak hastalıkları uzmanının takibi şarttır. Hastaya ilaçlı ve ilaç dışı tedavileri sırayla uygulanır." dedi.