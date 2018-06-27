THY - İmaj
0553 313 94 23

Ağız kokusu olanlara kötü haber!

Dr. Nafiz Karagözoğlu, ağız kokusu ile ilgili şikayeti bulunanlara önemli bir uyarıda bulundu.

27 Haziran 2018 Çarşamba 22:50
Ağız kokusu olanlara kötü haber!

Karagözoğlu, "Ağız kokusuyla devam eden, kilo kaybı olan, reflü şikayetlerinin eşlik ettiği uzun süredir şeker hastalığı devam eden hastalarda gastroparezi yani mide felci dediğimiz durum araştırılmalıdır. Midenin kasılıp gevşemesini sağlayan Vagus siniri zarar gördüğünde mide bir çeşit felç olur. Çalışmaz. Bu şekilde şikayetler olur. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı veya mide bağırsak hastalıkları uzmanının takibi şarttır. Hastaya ilaçlı ve ilaç dışı tedavileri sırayla uygulanır." dedi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 22:50
  1. ağız kokusu
  2. mide felci
  3. ağız sağlığı
  4. Dr. Nafiz Karagözoğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması