Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna pratik çözümler

Ağız kokusu veya nefes kokusu yaşayan kişiler toplum içerisinde rahat hareket edemez ve iletişimleri daima kopuk olur.

Özellikle sabahları daha belirgin olan ağız kokusu kişinin toplum içerisinde günaydın demesini bile engelleyecek duruma gelebilir. Çoğu zaman diş fırçalaman yeterli olmasına karşın bazı kişilerin ağız kokusundan ziyade nefes kokusu yaşadıklarından dişlerini fırçalamaları bile sorunu ortadan kaldırmaz.

Sizlere bu yazımızda ağız kokusuna kesin çözüm, ağız kokusunu geçiren yöntemler, ağız kokusuna bitkisel çözüm önerileri vermeye çalışacağım.

Ağız Kokusu Nedenleri

Ağız kokusuna çözüm bulmak için mutlaka ağız kokusuna neden olan sebep bulunmalıdır. Ağız kokusuna neden olan en büyük etkenler genelde diş aralarında kalan yemek artıkları ve diş çürükleridir. Sosyal hayatı engelleyen ağız kokusu sadece çevrenizi rahatsız etmez eşiniz yada sevgilinizin bile sizden uzaklaştırabilir.Ağız kokusuna sebep olan diğer etkenler ise ;

Ağız Kokusu Nedenleri

Diş ve diş eti sorunları

Burun yerin ağızdan nefes almak

Mide sorunları

Bademcik iltihabı

Rüfle

Ağız içi yaraları

Kırık dişler, diş aralarında boşluk

Şeker hastalığı

Sigara içme

Hazır yemekler

Dilde mantar

Diş etinde morluk

Kirli poretezler

Ağız kokusuna sebep olan etkenler arasında yer alan en önemli unsurlardır. Sizlere ağız kokusunu doğal yoldan geçirmek için bitkisel yöntemlerin yanında İbrahim Saraçoğlu, Ahmet Maranki ve Sunu Dumankaya’nın etkili ağız kokusunu geçiren kürlerinden bahsedeceğim.

Ağız Kokusunu Geçiren Doğal Yöntemler

Ağız kokusunu geçirmek için doğal yöntemler ve ağız kokusunu geçiren bitkisel öneriler hem sağlıklı hemde yan etkileri bulunmayan etkili çözümlerdir. Ağız kokusunu geçiren bitkisel öneriler ;

Maydanoz ile ağız kokusunu giderme

Ağız kokusunu geçiren doğal bitkiler arasında bulunan maydanoz ağız kokusunu ve nefes kokusunu geçirmede çok etkilidir. Her derde deva olan maydanozu direk olarak çiğneyebilir yada maydanoz suyu içebilirsiniz.

Ağız kokusuna Karanfil

Ağız kokusuna bitkisel öneriler arasında yer alan karanfil çok etkili bir bitkidir sadece ağız kokusunu gidermekle kalmayıp nefesinde iyi kokmasını sağlar. Sizlere tavsiyem cebinizde daima karanfil bulundurun iş, okul, gezi nerde olursanız olun ağzınıza karanfili atın yada çayınıza karanfil ekleyin.

Ağız kokusuna Tarçın

Tarçın ağız içerisinde bulunan bakterilerin oluşmasını önlemede çok etkilidir. Bal, tarçın ve limon karışıma ılık sı eklenerek ağzınızı her gün gargara yapabilirsiniz. Ağız ve nefes kokusunu gidermede size yardımcı olacaktır.

Ağız kokusuna Rezene

Ağız kokusuna bitkisel çözüm önerilerinden biride rezene olduğu bilinmektedir. Rezene ile ağız kokusunu gidermek için rezeneyi belli bir süre ağızda bekletmek ve çiğnemek yeterlidir.

Ağzı kokusuna çay ağacı yağı

Çay ağacı yağı içeren diş macunu kullanmak yada diş macununa 1 damla çay ağacı yağı damlatarak dişlerinizi fırçalamak uzun süre dişlerinizin sağlıklı olmasını sağlarken ağız kokusunu yok eder.

Ağız kokusunu gideren limon

Limon içerisinde bulunan asitler sayesinde ağızda bulunan bakterilerin oluşumunu önler ağız kokusunu önler. bir bardak suyun içerisine limon sıkın ve bunun ağzınızı gargara yapmanız yeterlidir.

Karbonatla ağız kokusuna son

Ağız kokusunu önleyen karbonat kullanımı ağız kokusunu önlerken dişlerin beyazlaşmasını sağlar. Ilık suyun içerisine karbonat dökerek gargara yapabileceğiniz gibi diş fırçanızı karbonata batırıp dişlerinizi fırçalamanız yeterlidir.

Ağız kokusunu önleyen sirke

Kötü nefes kokusu nefes alıp verirken bile insanı rahatsız eder. Sirke bu harika harika bir çözüm önerisidir. Bir bardak suyun içerisine bir yemek kaşığı sirke ekleyin ve bu karışımı için için mideden gelen kötü koku ağızdaki bakterilerin sebep olduğu kokuları önleyecektir.

Ağız Kokusu Nasıl Geçer?

Ağız kokusunu geçiren bitkisel öneriler ağız kokusunu geçirme etkili olmaktadır. Ağız kokusunu yok etmek için ayrıca dikkat etmeniz gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Şimdi sizlere ağız kokusunu nasıl geçer evde nasıl ağız kokusu yok edilir sırası ile açıklamak istiyorum.

Ağız kokusunun ilk sebebi dişleri fırçalama alışkanlığımız olmamasıdır. Düzenli diş fırçalamak ağız kokusunu önler.

Diş fırçası seçimi çok önemlidir. Yumuşak diş fırçası yerine orta sertlikte diş fırçası seçilmelidir.

Ağız kokusunun bir diğer nedeni ise dildeki bakterilerdir. Dişlerinizi fırçalarken kesinlikle dilinizi fırçalayın.

Gerekmedikçe ağız spreyleri kullanmayın ağız kokusunu tetiklediği bilinmektedir.

Diş macunu seçiminde çinko içeren diş macunları seçilmeli

Diş ve diş eti hastalıkları ağız kokusunun sebebidir. Özellikle diş eti morarması ciddi ağız kokusuna neden olur

Çürük dişler, 20’lik dişler, dolgular asla ihmal edilmemeli. Gerekirse çekilmeli yada dolgu yapılmalıdır.

Ağız kuruluğu ağız kokusuna neden olur. Bol bol su içmek bile tek başına ağız kokusunu dindirir.

Sabahları ağız kokusunu yenmek için maydanoz çiğnemek çok etkilidir. Ayrıca limon kabuğu ağız kokusunu önler

Diş aralarında kalan yemek artıkları ağız kokusuna neden olur. Yemek artıkları mutlaka diş ipleri ile temizlemelisiniz.

Çinko içeren sakızlar ağız kokusunu kısa sürede yok eder.

Ağız Kokusu Nasıl Giderilir İbrahim Saraçoğlu

Ağız kokusu kalıcı çözüm önerilerinden biride İbrahim Saraçoğlu’nun verdi etkili yöntemde gizli. Ağız kokusunu geçiren bu yöntem özellikle mideden gelen ağız kokusu nasıl giderilir sorusuna verilecek en etkili cevaplardan biridir. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ATV”de Zahide ile Yetiş Hayata programında anlattığı bu yöntem le ağız kokusundan kesinlikle kurtulacaksınız. İşte sizlere o etkili tarif;

Ada Çayı ile Ağız Kokusuna Son

Bir bardak suyun içerisine bir tutam ada çayı eklenir ve ortalama 10 dakika demlenerek hazır hale getirilir. Hazırladığınız karışım ile ağzınızı gargara yapmanız yeterlidir. Ayrıca gargaradan hemen sonra maydanoz çiğnemeniz yeterlidir.

Ahmet Maranki Ağız Kokusuna Bitkisel Çözüm

Dr. Ahmet Maranki ağız kokusunu geçirmek için etkili çözüm önerileri sunmaktadır. Ağız bakımının asla ihmal edilmemesi gerektiğini tartar oluşumuna karşı dişlerin düzenli fırçalanması gerektiğini söyleyen Ahmet Maranki ağız kokusunu önlemek için verdiği öneriler ise ;

Kaynamış suya 2-3 çay kaşığı nane eklenir ve demlenerek içilir.

Sirke ile bal karıştırılır ve ağızda çiğnenir

Dereotunu yarın litre suya atın kaynatın hazırladığınız karışım ile ağzınızı gargara yapın.

Ardıç tohumunu çiğnemek ağız kokusunu önler

Yeşil çay tüketmek ağız kokusunu be kötü nefes kokusunu ortadan kaldıracaktır.