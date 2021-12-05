Ağız kokusu depresyona sürüklüyor

Dr. Diş Hekimi Aydın, Adana Diş Hekimleri Odasınca düzenlenen "Ağız ve Nefes Kokusu" konulu konferansta yaklaşık bin 200 kişide depresyon ölçümleri yaptığını vurgulayarak, “Ağız kokusu olan bireylerde çok daha fazla anksiyete ve depresyona rastladık. Ağız kokusunun en önemli sebepleri kirli olan ve fırçalanmayan dil, yumuşak diş fırçası kullanmak, diş eti iltihabı bulunması, ağızdan solumak, alkol ve alkollü gargara kullanmaktır" diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünü ilgilendiren ağız kokusunun tıp ve diş hekimliği fakültelerinde büyüteç altına alınarak daha derin irdelenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Aydın, "Çünkü ağız kokusu toplumu depresyona sürüklemektedir" dedi.

"Ağız ve Nefes Kokusu" adlı kitabı da bulunan Dr. Aydın, halkın yumuşak fırçayı terk etmesi, dil fırçalama alışkanlığı kazanması, alkolsüz, antiseptiksiz ve çinkolu ürünler kullanması gerektiğini kaydetti.