Ağız içi yaralarının belirtilerinin nedenleri nelerdir?

Ağız içi yaraları, çıkacağı bölgede acı hissi ve kızarıklıkla belirti veriyor. Daha sonra yara, beyaz veya açık sarı bir renkte belirginleşiyor. Bu sırada acı hissi de oldukça artıyor. Bir süre büyümeye devam eden yara ortalama bir haftada, oluşurken gösterdiği belirtilerin tersini göstererek iyileşiyor.

AĞIZ İÇİ YARALARININ OLUŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Her ne kadar sebebi tam olarak bilinemese de, ağız içi yaralarının ortaya çıkmasında etkili olan bazı faktörler ve bu yaraların oluşumunu uyaran durumlar şu şekilde sıralanabilir;

Stres,

B3, B9 (folik asit) ve B12 vitaminleri ve demir eksikliği,

Ağız içindeki mukoza tabakasını tahriş edebilecek; asitli, tuzlu ve baharatlı yiyeceklerin tüketilmesi,

Bazı bünyeler için alerjik olabilen bazı besinlerin (soya, incir, domates, arpa, çikolata, elma, fındık gibi) tüketilmesi,

Bayanların adet dönemleri öncesinde yaşadıkları gerginlik,

Ağız içindeki dokuların ısırılarak, yanlış fırçalamayla ve yerine uyum sağlayamayan protez nedeniyle tahrişi,

Sodyum Lauryl Sulhate (SLS) oranı yüksek olan diş macunlarının kullanılması,

Sigara içme,

Tütün çiğneme,

Sigarayı birdenbire bırakma.

Bu faktörlerin yanında; bağışıklık sisteminin zayıflaması, genetik faktörler, genital ülser, Behçet hastalığı, çölyak hastalığı, crohn hastalığı, göz nezlesi, retina iltihabı ve lökositoz gibi hastalıklar da ağız içi yaralarının oluşmasına sebep olurlar.