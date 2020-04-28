Ağız çalkalamak orucu bozar mı? | Ağzımı çalkaladım orucum bozulur mu?
Ağız çalkalamak orucu bozar mı? Ramazan ayı boyunca milyonlarca kişinin aklına hangi durumlarda oruçlarının bozulacağı sorusu geliyor. Pek çok kişi “Ağız çalkalamak orucu bozar mı?” , “Ağzımı çalkalarsam orucum bozulur mu?” , “Diş fırçalamak orucu bozar mı?” , “Oruçluyken ağzımı çalkalayabilir miyim?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Ağzımı çalkaladım orucum bozulur mu?” sorusunun cevabı.
Ramazan ayı boyunca sık sık akıllara hangi durumlarda orucun bozulacağı soruları gelir. Mübarek ramazan ayı boyunca pek çok kişi “Ağız çalkalarsam orucum bozulur mu?” , “Diş fırçalamak orucu bozar mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Ağız çalkalamak orucu bozar mı? | Ağzımı çalkaladım orucum bozulur mu?
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).
Ancak diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.