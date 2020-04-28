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Oruç

Ağız çalkalamak orucu bozar mı? | Ağzımı çalkaladım orucum bozulur mu?

Ağız çalkalamak orucu bozar mı? Ramazan ayı boyunca milyonlarca kişinin aklına hangi durumlarda oruçlarının bozulacağı sorusu geliyor. Pek çok kişi “Ağız çalkalamak orucu bozar mı?” , “Ağzımı çalkalarsam orucum bozulur mu?” , “Diş fırçalamak orucu bozar mı?” , “Oruçluyken ağzımı çalkalayabilir miyim?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “Ağzımı çalkaladım orucum bozulur mu?” sorusunun cevabı.

2020-04-28 14:03:00 -
Ağız çalkalamak orucu bozar mı? | Ağzımı çalkaladım orucum bozulur mu?

Ramazan ayı boyunca sık sık akıllara hangi durumlarda orucun bozulacağı soruları gelir. Mübarek ramazan ayı boyunca pek çok kişi “Ağız çalkalarsam orucum bozulur mu?” , “Diş fırçalamak orucu bozar mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

 Ağız çalkalamak orucu bozar mı? | Ağzımı çalkaladım orucum bozulur mu?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Ancak diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur.

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