Ağız açık uyuma, çene yapısı ve dişlerin bozulmasına neden olur

Çocuklarda ağzı açık uyuma ve horlama şikayetlerinin geniz eti ile bademciklerin büyümesinden kaynaklı olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Salim Yüce, bu durumun çene yapısında ve dişlerin gelişiminde bozulmalara sebep olabileceğini belirtti.

Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Salim Yüce, horlamaya ve ağzı açık uyumaya sebep olan hastalıklar konusunda aileleri uyardı. Yüce, çocuklarda ağzı açık uyuma ve horlama şikayetleri özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ile alerji nöbetleri sırasında ara ara ortaya çıkabildiğini belirtti.

Ağız açık uyuma, çene yapısında ve dişlerin gelişiminde bozulmalara neden olabilmektedir

Salim Yüce, “Çocukluk çağında ağzı açık uyuma ve horlama şikayetleri ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu şikayetlerin ortaya çıkmasındaki en önemli sebep ise özellikle 3-7 yaş arasındaki çocuklarda daha sık görülebilen geniz eti ve bademciklerin büyümesidir. Her iki durum ayrı ayrı olabildiği gibi pek çok vakada birlikte de olabilmektedir. Çocuklarda horlama varsa, uyurken rahat nefes alamadıkları ebeveynleri tarafından göz önünde tutulmalı ve sağlık üzerinde önemli sonuçları olabileceği unutulmamalıdır. Çocuklarda ağız açık uyuma, çene yapısında ve dişlerin gelişiminde bozulmalara neden olabilmektedir. Ayrıca ağız solunumu olan kişilerde kan oksijen düzeyi normalden yüzde 20 kadar daha düşük olur. Bu durum ise kalpte büyüme gibi önemli sağlık sorunlarına neden olabilirken, çabuk yorulma, öğrenme-algılama güçlükleri, okul başarısızlıkları, tuvalet alışkanlıkları gibi pek çok alanı da olumsuz etkileyebilir. Ayrıca geniz eti büyümesi olan çocukların bir kısmında orta kulakta sıvı oluşumu da olaya eşlik edebilir. Bu durum ise çocuklarda işitme kaybına neden olabilmektedir. Geniz eti veya bademcik büyümesi, çocuklarda ağız solunumuna neden oluyorsa mutlaka tedavi edilmelidir. Aksi halde tamiri mümkün olmayan bir takım sorunlara neden olabilecektir” dedi.



Horlama ve ağız açık uyuma gibi belirtilere ek olarak geniz eti büyüklüğünün farklı semptomları da olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Salim Yüce, “Geniz eti büyükse, ağızdan alınan nefes üst ve alt çenenin gelişimini etkileyebilmektedir. Çocuğun dişleri pozisyon değiştirmeye başlar ve “geniz eti yüzü” olarak adlandırılabilecek bir görüntü oluşmaya başlayabilir. Çocuğunuzun göz altı morlukları varsa, ağızları açık, uykulu bir görüntüye sahipse, alt çene arkaya doğru çekik, üst çene öndeymiş gibi görünüyorsa, geniz eti büyümesinden şüphelenebilirsiniz. Eğer zamanında müdahale edilmezse, çocuğunuzun yüzündeki bu değişiklikler kalıcı hale gelebilir fakat vaktinde ve uygun tedavi ile değişiklikler ortadan kalkabilir. Geniz etinin tek tedavisi ameliyattır. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır. Ağız içinden girilerek geniz etine ulaşılır ve bir takım cerrahi aletler ile geniz eti temizlenir. Eğer beraberinde orta kulakta sıvı oluşumu da varsa, aynı seansta hastanın kulaklarına ventilasyon tüpü adı verilen aparatlar yerleştirilir. Hasta ameliyattan 4 saat sonra yemeye başlar. Aynı gün akşamında ise taburcu edilebilir ve birkaç gün sonra ise normal yaşantısına dönebilir. Bu ameliyat sayesinde hasta hem rahat bir şekilde uyumaya başlar ve hem de işitmesi düzelir” diye konuştu.