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Sağlık

Ağırlık çalışmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu ağırlık çalışmanın enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 05:52:00 -
Ağırlık çalışmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıktı

Kasların bağışıklık sistemine etkisini ortaya çıkarmak için yeni bir araştırmaya imza atan bilim insanları, ağırlık çalışmanın kanser veya çeşitli virüslere karşı bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendirdiğini keşfetti.

Fareler üzerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, farelere akut ve kronik enfeksiyonları incelemek için kullanılan bir model olan lenfositik koryomenenjit virüsü (LCMV) enfekte edildi. Daha sonra farelerin iskelet kaslarındaki gen ekspresyonunu analiz eden araştırmacılar, farelerin kas hücrelerinin artan miktarda interlökin-15 salgıladığını keşfetti.

Elde edilen bulgular, iskelet kasının kronik hastalıklarla savaşırken bağışıklık sisteminin güçsüz kalmasını önlediği gerçeğini ortaya çıkardı.

Söz konusu araştırma, dünyaca ünlü bilim dergisi Science Advances'ta yayınlandı.

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