  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’den, 2024'e girerken bomba hamle! O dev adım tüm dünyayı titretecek! Vallahi helal olsun

İmamoğlu’ndan büyük skandal! Tüm Türkiye bunu konuşuyor! Rezalet ki ne rezalet

Süper Kupa krizinin ardından o görüntüler gündem oldu! “Katar Emiri” ve “Erdoğan” detayı şok etti

Ahmet Hakan çılgına döndü! Bunlar şerefsiz alçak! “Ellerine kollarına sağlık” diyerek teşekkür etti

ABD 4 tekneden 3’ünü batırdı Kızıldeniz gemi trafiğine kapandı Kimse sağ kalmadı

Kuzey Kore’den flaş uzay hamlesi! Bu kadarı beklenmiyordu

2023 yılında öne çıkan 10 arkeolojik keşif

Müslüman için yılbaşı Hicri yılbaşıdır

ANKA-3 göklerde! Başarının ardında güçlü bir irade var

Togg'da teslimatlar artarak devam ediyor: 81 ilden rakamlar geldi: Hangi ilde kaç Togg teslimatı yapıldı?
Gündem Ağır yaralı çocuğa ambulansta gözaltı!
Gündem

Ağır yaralı çocuğa ambulansta gözaltı!

Yeniakit Publisher
2023-12-31 18:13:00 - 2023-12-31 18:13:46
Ağır yaralı çocuğa ambulansta gözaltı!

İsrail güçleri 17 yaşındaki ağır yaralı çocuğu hastane yolunda ambulanstan gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı bir gencin de bulunduğu 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin haber ajansı Wafa, gözaltıların gece boyunca ve Cumartesi sabahı yaşandığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki bir gencin iki hastane arasında "ambulansla sevk edilirken" gözaltına alındığını bildirdi.

Gencin göğsüne isabet eden bir kurşun nedeniyle ağır yaralandığını belirten bakanlık, olayın bir İsrail kontrol noktasında meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

Mahkum örgütlerine göre, 7 Ekim'de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Batı Şeria'da tutuklananların sayısı 4.860'a ulaştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze'de şimdiye kadar en az 21.822 kişinin ölümüne neden olan saldırıları, Batı Şeria'da da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasına neden oldu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre İsrail güçleri ve yerleşimciler 7 Ekim'den bu yana Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da 300'den fazla Filistinliyi katletti.

Kaynak: Mepa News

İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"
İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

Gündem

İsrailliler sokağa döküldü: "Netanyahu hayatımızdan çık"

Fransız milletvekilinden, iktidara "soykırım yapan İsrail"e karşı yaptırım çağrısı
Fransız milletvekilinden, iktidara "soykırım yapan İsrail"e karşı yaptırım çağrısı

Dünya

Fransız milletvekilinden, iktidara "soykırım yapan İsrail"e karşı yaptırım çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı!
İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı!

Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı!

Türkiye yılbaşı kutlamaya hazırlanırken İsrail Maghazi'ye bomba yağdırdı!
Türkiye yılbaşı kutlamaya hazırlanırken İsrail Maghazi'ye bomba yağdırdı!

Gündem

Türkiye yılbaşı kutlamaya hazırlanırken İsrail Maghazi'ye bomba yağdırdı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23