Ağır yaralı çocuğa ambulansta gözaltı!

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı bir gencin de bulunduğu 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin haber ajansı Wafa, gözaltıların gece boyunca ve Cumartesi sabahı yaşandığını söyledi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki bir gencin iki hastane arasında "ambulansla sevk edilirken" gözaltına alındığını bildirdi.

Gencin göğsüne isabet eden bir kurşun nedeniyle ağır yaralandığını belirten bakanlık, olayın bir İsrail kontrol noktasında meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

Mahkum örgütlerine göre, 7 Ekim'de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından Batı Şeria'da tutuklananların sayısı 4.860'a ulaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail'in Gazze'de şimdiye kadar en az 21.822 kişinin ölümüne neden olan saldırıları, Batı Şeria'da da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının artmasına neden oldu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre İsrail güçleri ve yerleşimciler 7 Ekim'den bu yana Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da 300'den fazla Filistinliyi katletti.

Kaynak: Mepa News