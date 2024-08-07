  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan çok önemli Montella kararı!

İnstagram bugün açılacak mı? 'Akşama doğru...'

Kulağı delik Abdulkadir Selvi tüm Türkiye’ye duyurdu! İmamoğlu, İBB başkanlığını o isme bırakacak

Katil İsrail’den Haniye suikastiyle ilgili itiraf! Beyaz Saray küplere bindi

Yatırımcısı endişeli: Altın düşüyor!

Yeni Şafak yazarından Türkiye’yi sarsacak "Ümit Özdağ" iddiası! Telegram gruplarında bu faşist köpekler…

Böyle olur Zillet Medyasının ahlakı Hapis cezası alanı akladı bir gün bile yatmayanı suçladı

2,5 milyar dolarlık dış finasman geliyor! Bakan Şimşek 'son aşamadayız' diyerek duyurdu

Japonya'da Türkiye isyanı! Çin yerimizi aldı, Ankara'ya gidip onlarla anlaşmalıyız

İsrail askerlerine kutu kutu yemek taşıyan KFC ve Pizza Hut belasını buldu! Şoktalar
Yerel Ağır vasıtalar ölüm saçıyor: Otomobil kırmızı ışıkta iki TIR'ın arasında sıkıştı!
Yerel

Ağır vasıtalar ölüm saçıyor: Otomobil kırmızı ışıkta iki TIR'ın arasında sıkıştı!

Yeniakit Publisher
2024-08-07 14:04:00 -
Ağır vasıtalar ölüm saçıyor: Otomobil kırmızı ışıkta iki TIR'ın arasında sıkıştı!

Erzurum’da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpan TIR, aracı önündeki tırla sıkıştırdı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpan TIR, aracı önündeki tırla sıkıştırdı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpan TIR, aracı önündeki tırla sıkıştırdı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta bir TIR'ın arkasında bekleyen İsa Doğan idaresindeki otomobile, arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki TIR arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Doğan ve yanındaki Sezgin Güzel, araçtan güçlükle çıkarılarak Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: A.A

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23