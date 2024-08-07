Ağır vasıtalar ölüm saçıyor: Otomobil kırmızı ışıkta iki TIR'ın arasında sıkıştı!

Erzurum’da kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpan TIR, aracı önündeki tırla sıkıştırdı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpan TIR, aracı önündeki tırla sıkıştırdı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde kırmızı ışıkta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta bir TIR'ın arkasında bekleyen İsa Doğan idaresindeki otomobile, arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İki TIR arasında sıkışan otomobilin sürücüsü Doğan ve yanındaki Sezgin Güzel, araçtan güçlükle çıkarılarak Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: A.A