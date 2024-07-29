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Yerel Ağır vasıta araçlar ölüm saçıyor! Aracı jilet gibi kesti
Yerel

Ağır vasıta araçlar ölüm saçıyor! Aracı jilet gibi kesti

Yeniakit Publisher
2024-07-29 12:10:00 - 2024-07-29 12:10:47
Ağır vasıta araçlar ölüm saçıyor! Aracı jilet gibi kesti

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kız kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kız kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu iki kız kardeş hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de A.K'nin kullandığı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun 35. kilometresinde ana yola çıkan G.P. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Sağlık ekipleri, otomobildeki kız kardeşler N.G. ve N.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, istasyondan ana yola çıkan kamyona bir süre sonra otomobilin çarpması yer alıyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-İHA

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