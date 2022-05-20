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Siyaset Ağır ol Meral Abla! Savcı çağırdığında kıvırmıştın oysa
Siyaset

Ağır ol Meral Abla! Savcı çağırdığında kıvırmıştın oysa

2018 yılında ortaya attığı "silahlı eğitim kampı" yalanı üzerine savcılar kendisini ifadeye çağırınca, “Bu konuda somut bilgiye sahip değilim” diyerek kıvıran Meral Akşener, aynı palavrayı yıllar sonra bir defa daha gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 15:02:00 -
Ağır ol Meral Abla! Savcı çağırdığında kıvırmıştın oysa

2018 yılında, “Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı olduğunu duyuyoruz. AK Parti, seçimde istediği sonucu elde edemezse, bu kamplardaki üniformalı uzun namlulu silahlı kişileri sahaya sürerek kaos çıkartacak” iddiasını ortaya atan, fakat savcılar ifadeye çağırınca, “Bu konuda somut bilgiye sahip değilim” diyerek kıvıran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aynı yalanı utanmadan bir defa daha piyasaya sürdü.  

SADAT'ın Konya ve Tokat'taki kamp fotoğraflarını gördüğünü ve bunu daha önce açıkladığını hatırlatan Akşener, gördüğünü iddia ettiği görüntülerle ilgili, “İnsanların eğitildiği kamp görüntüleriydi. Hangi kurumdan olduğu belli olacağı için almadım ama gördüm. Savcıya söyledim. Bir süre bu konu kapandı" diyerek büyük bir yüzsüzlük örneği sergiledi.

 

 

 

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Yorumlar

recep

Tüüh senin Allah cezanı … yalancı k.rı...Çok tehlikelisin çook..
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