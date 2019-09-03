Ağır metal zehirlenmesi nedir? Ağır metal detoksu nasıl yapılır?

Tüketim çılgınlığının hızla yayılmasından dolayı, her ürünü kullanmak ve tüketmek, fark etmesek de zarar veriyor. Kullandığımız malzemeler, yediğimiz gıdalar ve bunları sakladığımız alanlar, resmen tehlike saçıyor. Peki biz bunun ne kadar farkındayız? Ağır metal zehirlenmesi nedir? Ağır metal zehirlenmesi nasıl tedavi edilir? İşte cevaplar...

Doktor doktor gezip fiziksel ya da ruhsal hiçbir hastalığa ulaşamıyorsanız belkide sorununuz vücudunuza aldığınız metallerden kaynaklanıyordur.

Son zamanlarda teknoloji çağıyla popülerleşen bir ortamda her şeyi yeme, içme ve sınırını aşma gibi sorunlar türedi. Her bulduğumuz yiyeceği yemek normal bir durum haline geldi. Halbuki, yemek yediğimiz tencereler hatta soluduğumuz havayla bile ağır metallere maruz kalıyoruz. Ağır metal zehirlenmesi bu kadar yakınken yediğimiz şeylere tereddütle yaklaşmakta fayda var.

Enerji veren besinler nelerdir?

Ağır metal vücuda nasıl girer?

Yediğimiz fast food ürünler, o ürünlerin saklı olduğu plastikler, alüminyum folyolar, çocuklarımıza masum gözüyle bakıp giydirdiğimiz plastik kabartmalı kıyafetler, midyeler, tek kullanım plastikler, bazı aşılar, teflon tavalar ve egzoz dumanları hayatımıza ağır metal zehirlenmesi olarak giriyorlar. Bu sayılanlarla temas etmeniz bile eser miktarda vücudunuza metal girmesine sebebiyet veriyor. Kaçımız bunlardan uzak yaşayabiliyor?

Plastiklerin altındaki sayılar ne işe yarıyor?

Tamamen ağır metallerden uzaklaşmak zamanımızda mümkün değil. Fakat dikkat edilebilir ya da arınmak için çaba sarf edilebilir.

Bunun içinse; 1 hafta spirulina tüketebilir ya da yeşil bitki detoksuuygulayabilirsiniz.

Spirulina nedir? Spirulinanın faydaları nelerdir?

Sağlıcakla kalın..