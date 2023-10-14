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Sağlık Ağır makyaj yapanlar dikkat!
Sağlık

Ağır makyaj yapanlar dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-10-14 20:58:00 -
Ağır makyaj yapanlar dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, kozmetik ürünlere karşı vatandaşları uyardı.

Özel Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Çağdaş Koç; "Kozmetik ürünler; çok ağır makyaj yapan kişilerde akne mehili daha fazla oluyor. Aknede gözenekler kapanıyor ve makyaja bağlı akne çok sık görüyoruz. Mümkün olduğu kadar bundan uzak dursunlar" dedi.

Ergenlerin yüzde 85'ini etkileyen aknenin mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Çağdaş Koç; "Akne; çok sık gördüğümüz hastalıklardan bir tanesi. Ergenlerin yüzde 85'ini etkiliyor. 'Akne tedavi edilmeli mi', 'kendi haline bıraksak geçer mi' diye çok soru geliyor. Biz mutlaka aknenin tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ileride izler, lekeler bırakıyor. Sonradan bu iz ve lekeleri geçiremiyoruz. Akne için 'altın iğne, flazer yöntemlerini uygulamak durumunda kalıyoruz. İşler daha çok zorlaşıyor. O yüzden iz bırakmadan akne tedavisi almak gerekiyor. Akne neden oluşuyor? Genetik yatkınlık var, annede, babada, kardeşlerde varsa oluşma riski çok fazla. Onun dışında beslenme çok önemli; cipsler, çikolatalar akneyi tetikliyor. Paketlenmiş gıdalar akne oluşumuna neden oluyor. O yüzden hastaların sağlıklı beslenmelerini, katkı gıda maddeleri yiyeceklerden uzak durmalarını istiyoruz. Kozmetik ürünler; çok ağır makyaj yapan kişilerde akne mehili daha fazla oluyor. Aknede gözenekler kapanıyor ve makyaja bağlı akne çok sık görüyoruz. mümkün olduğu kadar bundan uzak dursunlar. Onun dışında bazı ilaç kullanımı akneye neden olabiliyor. Kortizonlu ilaç kullanımı varsa akne oluşabiliyor. B Vitamini iğnesi yaptıran hastalarımız var, yoğun bir akne döküntüsüyle gelebiliyorlar" dedi.

Kadınların 20 yaşından sonra akne problemi yaşadıklarını sözlerine ekleyen Dr. Koç, tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Dr. Koç; "Akne tedavisinde kremleri veriyoruz, antibiyotik tedavisi kullanıyoruz. Geçmezse daha ağır A Vitamini içerikli ilaçlarımız var. Destek tedavisi çok önemli. Kozmetik temizleyiciler, kremler akne tedavisinde yardımcı. Mutlaka yağdan arındırıcı temizleme jelimizin olması gerekiyor. Yağsız güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Haftada peeling, kil maskesi akneli hastalarımıza önerdiğimiz yöntemlerden. Erişkin aknesini de çok sık görüyoruz. Bayanlarda özellikle 20'den sonra akne problemi yaşıyoruz. Onlarda da mutlaka bir hormonal inceleme yapmamız gerekiyor. Adet düzensizliği, tüylenme artışı, erkek tipi saç dökülmesi var mı. Eğer hormonal bir bozukluk varsa da hormon tedavisi vermemiz gerekiyor. Aknesiz yaşam için mutlaka sağlıklı beslenelim, cilt bakım ürünlerinde doğru seçimimizi yapalım ve akne varsa mutlaka bir dermatoloğa gelinmesini öneririm" ifadelerini kullandı.

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