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Dünya Ağır kayıplar veren İsrail ordusu dünyaya ilan etti! 'Çekiliyoruz'
Dünya

Ağır kayıplar veren İsrail ordusu dünyaya ilan etti! 'Çekiliyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-01-15 20:16:00 - 2024-01-15 20:21:25
Ağır kayıplar veren İsrail ordusu dünyaya ilan etti! 'Çekiliyoruz'

Gazze'de sivillere bomba yağdırmayı 'iyi bilen' ancak sahada mücahid Hamas ordusun karşısında hezimet yaşayan siyonist ordusu flaş bir karar aldı. İsrail ordusu, işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki 36'ncı Tümen'i geri çekeceğini açıkladı.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 3 tümenin "savaşa" devam edeceği, 36'ncı Tümen'in ise geri çekileceği belirtildi.

İsrail ordusu 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada da, Gazze Şeridi'nde bulunan 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayını geri çekeceğini bildirmişti.

İsrail ordusu ağır kayıplar verdi

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu da 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

Ayrıca, İsrail resmi televizyonu KAN'ın 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, ordunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde daha küçük askeri güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği belirtilmişti.

Ancak İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı.
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İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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